Sonos Upgrade Program: Wie du beim Era 100 und anderen Produkten sparen kannst

Sonos bietet kein typisches Eintauschprogramm mehr an. Stattdessen kannst du deine alten Sonos-Lautsprecher behalten, aber mit dem Sonos Upgrade Program einen Rabatt auf die neuesten Modelle erhalten. Im Gegensatz zum etwas umstrittenen Eintauschprogramm von Sonos, das dich dazu zwang, deine alten Lautsprecher in den Eintauschmodus zu versetzen, wurde das Upgrade Program (das 2020 eingeführt wurde) viel positiver aufgenommen.

Das liegt daran, dass es einfach ist, eine Gutschrift zu beantragen, und dass du, wie bereits erwähnt, deine alten, zuverlässigen Sonos-Lautsprecher behalten und nutzen kannst – oder du kannst sie verkaufen, um dein Budget für ein neues Soundsystem aufzustocken. Im Folgenden findest du eine Übersicht über das Sonos Upgrade Program und wie du die Gutschrift nutzen kannst, um deinen der besten Bluetooth-Lautsprecher zu ergattern.

Was ist das Sonos Upgrade Program?

Die Idee hinter dem Sonos Upgrade Program ist einfach: Registriere deine Sonos-Lautsprecher und erhalte einen Rabatt auf die neuesten und besten Produkte des Unternehmens. Allerdings gibt es ein paar Haken, die du beachten solltest.

Zunächst einmal sind nicht alle Sonos-Lautsprecher gleich. Bei der Registrierung einiger Sonos-Lautsprecher – wie dem Sonos Beam (Gen 1) oder dem Sonos One (Gen 1) – erhältst du nur 15% Rabatt, während du bei anderen Produkten – wie dem Sonos Play:5 (Gen 1) – einen höheren von 30% bekommst. Leider gibt es auch einige Sonos-Geräte, auf die du keinen Rabatt erhältst. Auf der offiziellen Webseite des Sonos Upgrade Programs (Öffnet sich in einem neuen Tab) findest du etwas weiter unten eine aktuelle Liste der berechtigten Produkte.

Der Sonos Beam kann dein Heimkino verstärken und dir eine Gutschrift für ein Upgrade verschaffen. (Image credit: TechRadar)

Dein Upgrade-Guthaben kann außerdem nur für einen Artikel in einer Bestellung verwendet werden. Du kannst diese Einschränkung jedoch umgehen, indem du ein Set oder ein Bündel von Themenprodukten im Sonos Store kaufst (da dein Rabatt dann für das gesamte Paket gilt). Außerdem kann nur ein Rabatt auf einen Artikel angewendet werden, du kannst also nicht mehrere Ersparnisse kombinieren.

Davon abgesehen scheint das Programm aber ein tolles Angebot zu sein. Dein Rabatt kann für (fast) jedes Sonos-Produkt verwendet werden – du kannst keine generalüberholten oder limitierten Sonos-Lautsprecher oder Zubehör von Drittanbietern kaufen. Außerdem verfällt die Gutschrift nicht, du kannst sie also jetzt beantragen und in fünf Jahren einlösen, wenn du willst.

Außerdem musst du deinen alten Sonos-Lautsprecher nicht eintauschen, sondern ihn nur registrieren und die Gutschrift beantragen. Danach kannst du mit dem Gerät machen, was du willst – du kannst es behalten, verkaufen oder recyceln. Jedes Produkt kann allerdings nur einmal in eine Gutschrift umgewandelt werden. Wenn du den Lautsprecher also verkaufst, kann er nicht ein zweites Mal registriert werden, um dem Käufer einen Rabatt zu gewähren.

Wie man das Sonos Upgrade Program nutzt

(Image credit: Sonos)

Interessierst du dich für das Sonos Upgrade Program? Hier erfährst du, wie du dein Guthaben einlösen und Rabatte für das Upgrade deines Sonos-Lautsprechersystems erhalten kannst:

1. Schritt: Gehe auf die Sonos-Website und melde dich bei deinem Sonos-Konto an (Öffnet sich in einem neuen Tab). Rufe dann die Upgrade-Seite in deinem Konto auf.

2. Schritt: Wähle die Lautsprecher aus, die du besitzt und die für das Sonos Upgrade Program in Frage kommen, und klicke dann auf "Guthaben aktivieren", um deine Rabatte in Anspruch zu nehmen.

3. Schritt: Dein Guthaben wird dir gutgeschrieben, sobald du in Schritt 2 die Geschäftsbedingungen des Programms akzeptierst, sodass du es sofort ausgeben kannst. Du kannst aber auch warten und das Guthaben später nutzen.

Welche Sonos-Lautsprecher sind ein Upgrade wert?

Sobald du dein Guthaben hast, wirst du es wahrscheinlich auch ausgeben wollen. Was sind also die besten Sonos Lautsprecher für dich? Die Entscheidung hängt ganz davon ab, worauf du bei Lautsprechern und Audio am meisten Wert legst. Der Sonos Roam oder Roam SL ist eine gute Wahl, wenn du einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher suchst. Wenn du dein Heimkino aufrüsten möchtest, solltest du dich für eine Soundbar wie die Sonos Arc entscheiden.

(Image credit: Sonos)

Vielleicht möchtest du auch dein gesamtes HiFi-System aufrüsten. In diesem Fall empfehlen wir dir einen Blick in unseren Sammelartikel zu den Sonos Era 100 & 300. Denn mit diesen Lautsprechern wird jedes Wohnzimmer schnurstracks zum kleinen Heimkino. Sofern du lieber bei deinen bisherigen Lautsprechern bleiben möchtest, ist das selbstverständlich auch in Ordnung. Schon gewusst, dass du diese kabellos machen kannst, wenn sie kabelgebunden sind?