Sonos Era 100 & Sonos Era 300: Alles, was wir bisher wissen

Mögliche Funktionen der Sonos Era 100 & 300 - Ein Premiummodell und ein Mittelklassemodell

- Beide werden Ende März auf den Markt kommen

- Gerüchten zufolge sind sie Dolby Atmos-fähig

- Automatische Klangabstimmung

- Wahrscheinlich mit dem Wi-Fi 6 Standard ausgestattet

- Sie sollen die bestklingenden Lautsprecher von Sonos sein

Die Premium-Audiotechnikmarke Sonos bringt die Sonos Era 100 und Sonos Era 300 auf den Markt. Hierbei wird es sich voraussichtlich um zwei hochwertige Dolby Atmos-Lautsprecher handeln. Laut einem exklusiven Bericht von The Verge, geht hervor, dass Sonos mit diesen Lautsprechern sowohl beim Design als auch bei der Audioleistung eine neue Richtung einschlägt. Man könnte sagen, dass Sonos seine Era-Ära beginnt.

Dieser Schritt ist aufregend, denn Sonos stellt einige der besten Bluetooth-Lautsprecher her, aber er ist auch nicht völlig überraschend. Wir wussten schon länger, dass Sonos etwas unter dem Namen Optimo in Arbeit hat, und wir sind begeistert von dem Klang. Wir haben auch erwartet, dass Sonos das Jahr mit einem Paukenschlag beginnen wird, denn CEO Patrick Spence hat auf einer Bilanzpressekonferenz verkündet, dass die Marke "die Messlatte in der bestehenden Produktkategorien neu ansetzen" und "vier neue Kategorien erschließen will". Und das bis 2022. Hier erfährst du alles, was wir bisher über den Sonos Era 100 und den Sonos Era 300 wissen und was der Audiospezialist im Jahr 2023 noch für uns bereithält.

Dies ist eines der unbestätigten Bilder, die The Verge zugespielt wurden und die angeblich einen Blick auf den Sonos Era 300 werfen. (Image credit: The Verge)

Sonos Era 100 & 300: Preis & Verfügbarkeit

Alle Details, die wir bisher über den Sonos Era 100 und den Sonos Era 300 wissen, stammen nicht von Sonos selbst, sondern von inoffiziellen Quellen und TV-Zubehörfirmen. Einem exklusiven Bericht von The Verge vom Februar 2023 zufolge, der sich auf Marketingbilder der Produkte stützt, können wir die neuen Lautsprecher Sonos Era 100 und Sonos Era 300 Ende März erwarten. Eine Markteinführung im Frühjahr würde sich mit dem bisherigen Veröffentlichungszeitplan von Sonos decken. Im Jahr 2022 kündigte die Marke im Vorfeld des Sommers mehrere neue Produkte an, darunter den Sonos IKEA Symfonisk-Tischlampenlautsprecher mit WiFi und Sonos Ray.

Was die Preisgestaltung angeht, so hat der gleiche Bericht von The Verge nun bestätigt, dass der Era 300 rund 450 US-Dollar kosten wird (etwa 420 Euro). Das ist etwas mehr als die ersten Prognosen, die davon ausgingen, dass das Gerät mit dem Apple HomePod 2 konkurrieren wird, der preislich bei 349 Euro liegt. Das bedeutet aber auch, dass der neue Era 300 günstiger ist als das Flaggschiff Sonos Five, der bei der Markteinführung 481 Euro kostet.

Wir wussten, dass der Era 100 sowohl in Bezug auf die technischen Daten als auch auf den Preis eine Stufe niedriger sein würde, und The Verge berichtet, dass der Preis für diesen Lautsprecher jetzt bei etwa 250 US-Dollar (etwa 235 Euro) liegt.

Dies ist eines der unbestätigten Bilder, die The Verge zugespielt wurden und angeblich zwei Sonos Era 100 Lautsprecher zeigen. (Image credit: The Verge)

Sonos Era 100 & 300: Design & Funktionen

Im August 2022 behauptete The Verge, frühe Bilder eines Optimo-Lautsprechers erhalten zu haben, von dem wir jetzt annehmen, dass es eines der Era-Designs ist – höchstwahrscheinlich der Era 300. Zu den wichtigsten Details gehörte ein "flippiges, doppelt gewinkeltes Gehäuse", das von der Größe her dem Sonos Five ähnelt. Es enthält viele Treiber, die in verschiedene Richtungen und unter der Schale feuern. Es heißt, dass der Era 300 als der bestklingende Lautsprecher von Sonos vermarktet wird, der einen raumfüllenden Klang in hervorragender Qualität liefert.

Anderen Quellen zufolge, die mit The Verge gesprochen haben, könnte dieser Lautsprecher auch mit dem doppelten Arbeitsspeicher und möglicherweise sogar mit der achtfachen Menge an integriertem Speicher ausgestattet sein als alle Sonos-Lautsprecher der aktuellen Produktpalette.

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist, dass der Era 300 über eine automatische Klangabstimmung verfügen soll, um seine Leistung zu optimieren (diese Art von Auto TruePlay-Technologie ist im Sonos Move, aber nicht in den anderen Heimlautsprechern von Sonos, enthalten) und Mikrofone, die die Sonos Sprachsteuerung unterstützen.

Über den Era 100 gibt es nicht so viele Gerüchte, aber er könnte eine ähnliche Größe wie der Sonos One haben – und vielleicht ein Äquivalent zum Sonos One SL. Diese Bezeichnung würde wahrscheinlich genauso funktionieren wie bei anderen Sonos SL-Produkten, was für "speechless" steht und bedeutet, dass kein Mikrofon oder Sprachassistent an Bord ist.

Nach dem jüngsten Bericht von The Verge wissen wir jetzt, dass beide Lautsprecher Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Unterstützung für AirPlay 2, Bluetooth-Audiowiedergabe und einen USB-C-Anschluss haben werden. Allerdings haben diese neueren Gerüchte auch ein paar Bedenken aufgeworfen. Es wird vermutet, dass die Dolby Atmos-Titel von Apple Music von den neuen Sonos-Lautsprechern nicht unterstützt werden. Außerdem gibt es einen anhaltenden Rechtsstreit zwischen Sonos und Google. Werden der Era 100 und der Era 300 den Google Assistant unterstützen? Das bleibt vorerst unklar. Der Kampf um das intelligente Zuhause geht weiter.

Wir freuen uns zu hören, dass eine zweite Generation des Sonos Move wahrscheinlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. (Image credit: Future)

Sonos Era 100 & 300: Das halten wir davon

Wir freuen uns sehr auf die Sonos Era-Lautsprecher, nicht nur als Musiklautsprecher, sondern auch als Möglichkeit, das Heimkino-Angebot des Unternehmens zu verbessern. Samsung, LG und JBL bieten Dolby Atmos-Soundbars an, die mit Upfiring-Lautsprechern an der Vorder- und Rückseite eine komplette Klangkuppel erzeugen, aber ein Sonos Arc mit Sonos One-Lautsprechern an der Rückseite hat nur die Upfiring-Lautsprecher der Arc-Soundbar. Im Moment kann Sonos einfach nicht mit der Konkurrenz mithalten, aber die neuen Lautsprecher könnten das ändern.

Gerüchten zufolge plant Sonos außerdem, 2023 eine zweite Generation seines tragbaren Lautsprechers Sonos Move herauszubringen, was uns nicht überrascht, wenn man bedenkt, was für ein leistungsfähiges und gut klingendes Gerät der erste war. Wenn er genauso gut klingen würde, aber weniger sperrig und schwer wäre, wäre das ideal. Die Pläne, eine neue Reihe von Era-Lautsprechern und eine aktualisierte Version des Move auf den Markt zu bringen, klingen aufregend genug, aber die Marke hat noch mehr in petto, wenn wir uns auf das spätere Jahr 2023 zubewegen.

The Verge berichtet, dass Spence kürzlich während einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2023 gesagt hat: "Die großen Tech-Player haben wir noch nicht aktiv gesehen und wir haben noch nicht gesehen, dass sie etwas Interessantes machen. Ich könnte nicht aufgeregter und zuversichtlicher sein, was unsere Produkt-Roadmap und unsere Fähigkeit angeht, mehr und mehr von diesem 96-Milliarden-Dollar-Markt [dem globalen Audiomarkt] zu erobern."

Wir sind gespannt, welche weiteren interessanten Neuheiten Sonos in den nächsten 12 Monaten auf den Markt bringen wird. Wenn Spence sein Versprechen hält, in vier neue Produktkategorien einzusteigen, dann ist das schon ein Anfang. Und drei stehen noch bevor. Wir gehen davon aus, dass auch ein Sonos Arc 2 in Planung ist.

(Image credit: Future)

