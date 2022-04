Sonic Origins – Remaster-Collection erscheint im Juni

Hinweise auf die bevorstehende Ankündigung von Sonic Origins haben sich in den letzten Tagen bereits verdichtet, nun ist es offiziell: Die Remaster-Collection erscheint im Juni 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und für PC (Steam/Epic Games Store) – der genaue Termin ist jedoch nicht ganz eindeutig. Während die englischen, amerikanischen, australischen und brasilianischen Landing Pages den 23. Juni angeben, soll das Spiel laut den europäischen Seiten (deutsch, französisch, italienisch, spanisch) bereits 11 Tage vorher, am 12. Juni erscheinen. Wir aktualisieren das Datum, sobald wir Antwort von Sega erhalten haben.

In der Spielesammlung enthalten sind die ersten vier Spiele mit dem blauen Igel: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD. Sonic Origins kann ab sofort auf (fast) allen oben genannten Plattformen vorbestellt werden – nur die Switch bleibt zunächst außen vor, dürfte aber in den nächsten Tagen dazukommen.

Den offiziellen Trailer findest du hier:

Sonic Origins ist in zwei Versionen verfügbar: Standard und Digital Deluxe. Dazu kommen Bonus-Inhalte bzw. DLC, der bei der Standard-Edition separat gekauft werden muss, bei der Digital Deluxe Edition jedoch bereits integriert ist.

Als wären die unterschiedlichen Release-Daten nicht verwirrend genug, wirft auch noch das „Start Dash“-Pack Fragen auf. Dabei handelt es sich wohl um kostenlosen Preorder-DLC sowohl für die Standard- als auch die Digital Deluxe Edition, bei dem es 100 Bonusmünzen (Ingame-Währung) und einen Letterbox-Hintergrund gibt und der Spiegelmodus bereits freigeschaltet ist. Kauft man eine der beiden Editionen nach Release, verpasst man also 100 Münzen, einen Hintergrund und muss den Spiegelmodus erst freispielen. Zumindest ist das unsere Interpretation dieser Sachlage.