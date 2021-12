So kannst du "The Book of Boba Fett" online auf Disney Plus sehen

Was passiert, wenn du zwei der coolsten Revolverhelden der Galaxis in den tiefsten, dunkelsten Bauch des unterirdischen Imperiums von Jabba dem Hutten fallen lässt? Natürlich eine der am heißesten erwarteten und am strengsten gehüteten Veröffentlichungen im Star Wars-Kanon. Das Warten hat ein Ende. Wir erklären dir, wie du "The Book of Boba Fett" online sehen und das siebenteilige Star Wars-Spin-Off streamen kannst.

Die Chemie zwischen dem legendären Kopfgeldjäger und Fennec Shand war in "The Mandalorian" ziemlich cool anzusehen. Auch wenn noch nicht viel über den weiteren Verlauf der Serie bekannt ist, wird es mit den beiden am Steuer garantiert einiges zu erleben geben.

How to watch The Book of Boba Fett Erste Folge kommt am: Mittwoch, 29. Dezember 2021 Neue Episoden: jeden Mittwoch Jetzt ansehen auf: Disney Plus

"Jabba regierte mit Angst. Ich werde mit Respekt regieren", knurrt Boba Fett in einem Trailer, der mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt. Respekt scheint allerdings Mangelware zu sein, denn das Duo macht sich daran, Jabbas Territorium zu seinem eigenen zu machen.

Er behauptet zwar, ein einfacher Mann zu sein, aber angesichts der vielen Stämme und Kartelle, die aus dem Untergang des aufgeblähten Hutten Kapital schlagen wollen, muss er das Spiel mitspielen, um seinen Platz auf dem Thron zu behalten.

Es ist endlich an der Zeit, dass eine der geheimnisvollsten Star Wars-Figuren in den Mittelpunkt rückt. In unserem Leitfaden erklären wir dir, wie du dir "The Book of Boba Fett" online ansehen und die neue Star Wars-Serie heute auf Disney Plus streamen kannst.

So kannst du das Buch von Boba Fett online sehen und die neue Star Wars-Serie auf Disney Plus streamen

8,99 pro Monat Die erste Episode von "The Book of Boba Fett" wurde am Mittwoch, dem 29. Dezember auf der Disney Plus Plattform veröffentlicht. Die folgenden Episoden werden jede Woche am gleichen Tag und zur gleichen Zeit auf der Plattform veröffentlicht. Die siebte und letzte Folge erscheint am 9. Februar. Disney Plus ist nicht nur die exklusive Heimat von Boba Fett und dem gesamten Star Wars-Kanon, sondern bietet dir auch Zugriff auf den riesigen Disney-Katalog sowie auf den von Fox und Pixar. Mit einem Disney Plus-Abonnement hast du auch Zugang zu allen Marvel-Filmen - einschließlich Hawkeye - und das für nur 8,99 pro Monat.

Wie du bei Disney+ Geld sparen kannst

Disney Plus ist bereits günstiger als konkurrierende Streaming-Dienste wie Netflix, aber du kannst noch mehr sparen, wenn du ein Jahresabonnement abschließt, das dir 15 % Rabatt auf den monatlichen Preis gibt. Natürlich musst du am Anfang etwas Geld in die Hand nehmen, aber bei der Fülle an Inhalten, die du dir anschauen kannst, werden dir die Filme sicher nicht ausgehen, bevor die 12 Monate um sind. Das Jahr kostet 89,99 €.

(Image credit: © Lucasfilm Ltd)

Was sollte ich noch über Disney+ wissen?

The Book of Boba Fett ist nur die jüngste in einer Reihe von Blockbuster-Veröffentlichungen, die exklusiv auf der Plattform erscheinen, darunter Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe, Black Widow, Luca und viele mehr. Und es gibt noch viel mehr, zum Beispiel Ms. Marvel, Obi-Wan Kenobi, She-Hulk und The Mandalorian Staffel 3, die alle in den nächsten Wochen und Monaten erscheinen werden.

Der Streaming-Dienst hat Apps für iOS und Android (natürlich) und kann online über Amazon Fire TV Stick, PS5, Xbox Series X und Roku Streaming-Geräte angesehen werden.

Und schließlich gibt es noch den neuen Star auf Disney Plus, der in den meisten Ländern der Welt verfügbar ist und mit dem sich die Anzahl der über Disney Plus verfügbaren Inhalte mehr als verdoppelt hat.