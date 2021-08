So kannst du Cruella online sehen und den ganzen Film auf Disney Plus streamen

Der Welpenräuber ist zurück und Disney enthüllt endlich die Entstehung seiner berüchtigtsten Schurkin. Willst du Cruella jetzt online sehen? Die gute Nachricht ist, dass alle Disney Plus Abonnenten das jetzt können, egal wo sie sich befinden.

So siehst du Cruella online Release: Freitag, 27. August Cast: Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Emily Beecham, Joel Fry Regisseur: Craig Gillespie Jetzt ansehen: streame Cruella auf Disney Plus für nur 8,99 € monatlich

Lange vor ihrer Vorliebe für Dalmatinerwelpen und Pelzmäntel hieß Cruella noch Estella. Als armes, verwaistes Mädchen, das mit ihren Freunden Horace und Jasper oft in Schwierigkeiten geriet, träumt Estella davon, mit ihren kühnen Designs in der Modewelt groß rauszukommen.

Vor der Kulisse des London der 70er Jahre, wo die Punk-Ära in vollem Gange war, dauert es nicht lange, bis sich die Türen öffnen, als Estella die Baronin von Hellman (Emma Thompson) kennenlernt und beginnt, sich in der Szene der Reichen und Berühmten zu bewegen.

Cruella erzählt die Geschichte, wie Macht und Einfluss in den falschen Händen schnell zu einem Monster werden können.

Nachdem der Film zunächst im Disney Plus VIP-Zugang zu sehen war, kannst du Cruella jetzt auch online mit einem regulären Disney Plus Abonnement genießen. Wenn du es noch nicht getan hast, melde dich jetzt an, damit du den Film von überall aus streamen kannst.

So kannst du Cruella online auf Disney Plus sehen

Ab Freitag, den 27. August, kannst du Cruella online ab 9 Uhr sehen. Alles, was du brauchst, ist ein Disney Plus Abonnement, das in einer Reihe von Ländern verfügbar ist, darunter: Nordamerika, Australien, Neuseeland, Großbritannien, der Großteil des europäischen Festlandes und mehr. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du dich auf der Disney Plus Website für den Dienst anmelden. Du kannst 15% sparen, indem du dich für die jährliche Einmalzahlung oder für einen monatlichen Tarif entscheidest. Monatlich: 8,99 € Jährlich: 89,90 € Disney Plus ist auf jeden Fall einen Blick wert. Du bekommst nicht nur die neuesten Disney-Animationen, sondern auch alle Simpsons-Episoden, die jemals gedreht wurden, alle deine Lieblings-Pixar-Filme, die neuesten Marvel-Filme und den kompletten Star Wars-Kanon.

So kannst du bei Disney Plus sparen

Disney Plus ist bereits günstiger als konkurrierende Streaming-Dienste wie Netflix, aber du kannst noch mehr sparen, wenn du ein Jahresabonnement abschließt, bei dem du 15 % Rabatt auf den monatlichen Preis erhältst.

Natürlich musst du am Anfang etwas mehr Geld in die Hand nehmen, aber bei der Fülle an Inhalten, die du dir anschauen kannst, werden dir die Filme sicher nicht ausgehen, bevor die 12 Monate um sind. Du zahlst lediglich 89,90 € für das Jahr.

Was sollte ich sonst noch über Disney Plus wissen?

Disney Plus wird immer besser und besser mit seinen Originalinhalten, zusätzlich zu den alten Favoriten. Hier kannst du dir Loki ansehen, der nur einer von vielen Blockbustern ist, die exklusiv auf der Plattform veröffentlicht wurden, darunter Luca, The Mandalorian, das Live-Action-Remake von Mulan, Hamilton und vieles mehr.

Der Streaming-Dienst hat Apps für iOS und Android (natürlich) und kann online über Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One und Roku Streaming-Geräte angesehen werden.

Und schließlich gibt es das neue Star auf Disney Plus, das in den meisten globalen Märkten angeboten wird und die Menge an Inhalten, die über Disney Plus verfügbar sind, mehr als verdoppelt, mit einem besonderen Augenmerk auf Serien, die Erwachsene zu schätzen wissen werden. Es kostet zwar ein bisschen mehr, aber nach unseren ersten Eindrücken ist es das wert - und du kannst mit einem Jahresabo immer noch kräftig sparen.

