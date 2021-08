Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – ab 2. September im Kino

Nur noch eine knappe Woche, dann kommt endlich Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings in die Kinos – und damit der erste Marvel-Film nach einer langen Durststrecke. Das neue Blockbuster erscheint am 2. September 2021 und bringt den Marvel-Helden, der in den 70er-Jahren ins Marvel-Universum eingeführt wurde, das erste Mal auf Leinwand.

Unsere Redaktion ist jedenfalls heiß auf den neuen Streifen und auch die ersten Kritiker-Reaktionen sind durchwegs positiv.

Unten kannst du dir wahrscheinlich den letzten Teaser-Trailer ansehen, den Marvel gestern erst veröffentlicht hat.

Achtung, Gewinnspiel

Zum Release des neuen Marvel-Blockbusters haben wir uns mit Marvel für ein kleines, aber feines Gewinnspiel zusammengetan. Dafür werden wir in den nächsten Tagen auf unserem YouTube-Channel ein Video mit allen Modalitäten veröffentlichen – und natürlich, was man überhaupt gewinnen kann.

Abonniert unseren Kanal, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Dort veröffentlichen wir in den nächsten Tagen und Wochen auch anderen Content zum Film.