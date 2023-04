PS5: Shuhei Yoshida möchte, dass die Plattform ein willkommener Ort für Indie-Entwickler wird

Die PS5 soll zur ersten Adresse für kleinere Spieleentwickler in der Branche werden, wie der ehemalige Präsident von SIE Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, erklärt. Während die PS5 in ihr drittes Jahr der Marktverfügbarkeit eintritt, hat der heutige Leiter der Independent Developer Initiative bei Sony eine lange Geschichte hinter sich. Im Gespräch mit Gamesindustry.biz hat Yoshida seine Pläne für Sonys neueste Heimkonsole bekräftigt, so viele Entwickler wie möglich auf das System zu bringen.

In dem Interview sagt er: "Wir arbeiten hart daran, unsere Systeme und Tools zu verbessern und Informationen auszutauschen, um Spiele besser zu fördern, und wir versuchen, neue Wege zu finden, um den PlayStation-Nutzern diese hochwertigen Spiele zu präsentieren."

An Unterstützung für unabhängige Entwickler hat es auf der PS5 nicht gemangelt, denn die Initiative PlayStation Indies läuft seit ihrem Start im Juli 2020 auf Hochtouren. Dieses Programm, das von Shuhei Yoshida selbst nach seinem Rücktritt als Präsident vorangetrieben wurde, hat sich zu einer Plattform entwickelt, auf der man alle kommenden Spiele kleinerer Teams entdecken kann – die Antwort auf den AAA-Fokus einiger der besten PS5-Spiele auf dem Markt.

Das Stigma, dass es schwierig ist, Spiele für die PS5 zu entwickeln, hat sich schon vor dem Start der PS5 gehalten (via T3). Dagegen will Yoshida vorgehen und den Entwicklern zeigen, dass das nicht stimmt: "Wir versuchen, die Wahrnehmung der Herausforderung, Spiele für PlayStation zu entwickeln und zu veröffentlichen, zu ändern. Das ist eine kommunikative Herausforderung, an der wir gearbeitet haben."

(Image credit: Sony)

PS5: PlayStation Indies kennt keine Grenzen

Es ist auf jeden Fall ermutigend, dass PlayStation sich so sehr dafür einsetzt, die PS5 zu einem spannenden und entgegenkommenden Ort für Indie-Entwickler zu machen. Als jemand, der neben den Blockbustern auf der PS5 auch viele kleinere Titel spielt, freue ich mich umso mehr über diese Nachricht. Ich liebe alles, von Ghost of Tsushima bis God of War Ragnarök, aber ich würde genauso gerne einen kleineren Titel starten, der vielleicht bereit ist, auf der PS5 kreativ zu werden.

Wenn die State of Play-Events einen stärkeren Fokus auf unabhängige Produktionen legen und PS Plus uns weiterhin mit hervorragenden, weniger bekannten Titeln versorgt, könnten wir durchaus eine Renaissance der Indie-Titel auf der PS5 erleben. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Maßnahmen Yoshida in seiner jetzigen Rolle ergreifen wird, aber alles, was bisher gesagt und getan wurde, zeichnet ein ermutigendes Bild der Dinge, die da kommen.