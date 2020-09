OnePlus 8T und 8T Pro: Scheinbar durch Missgeschick auf OnePlus Webseite bestätigt

Wir waren uns nicht ganz sicher, ob ein OnePlus 8T kommen würde, angesichts des relativen Schweigens von Leaks zu diesem Thema, aber es scheint, dass eine wichtige Quelle versehentlich die Existenz des Telefons bestätigt hat - OnePlus selbst.

Wie von dem prominenten Informanten Evan Blass entdeckt wurde, sind auf der OnePlus-Webseite im Bereich Telefon-Tutorials einige unangekündigte Smartphones des Unternehmens kurz aufgelistet worden. Dabei handelte es sich um das OnePlus 8T, 8T Pro, zwei neue Versionen des OnePlus Nord und ein weiteres Gerät, das nur durch seinen Codenamen "SS9805" identifiziert wurde, bei dem es sich um die gemunkelte OnePlus Watch* handeln könnte. Aber wir wissen es nicht genau.

Blass stellt Links zu allen Guides zur Verfügung, aber sie sind nicht mehr einsehbar - es ist wahrscheinlich, dass OnePlus sie von der Site genommen hat, sobald die Leitfäden bemerkt wurden, was darauf hindeutet, dass sie noch nicht live geschaltet werden sollten. Also nimm dieses Leak bitte erst einmal nur unter Vorbehalt ernst.

Das bedeutet, dass wir die Leitfäden nicht verwenden können, um weitere Informationen über die Telefone zu sammeln, aber angesichts der Erfolgsbilanz von Blass glauben wir nicht, dass die Existenz der Leitfäden überhaupt erst gefälscht wurde, da Blass' Berichte eher zuverlässig sind.

Ein frühes Leak deutete darauf hin, dass es kein OnePlus 8T Pro geben würde* und das "Standard"-8T allein kommt, aber dieses neue Leak scheint dem zu widersprechen. Vielleicht werden wir doch noch zwei neue Smartphones in der Serie sehen.

Both of these Nord models will be even more budget-friendly, I'm told, with the /pricier/ of the two SKUs -- the 5G model -- costing around 300 euros.September 13, 2020