Nvidia's RTX 4060 Ti könnte bald erscheinen - und das ist gut für alle

Gerüchte über eine kommende Nvidia GeForce RTX 4060 Ti und 4060 kursieren nun schon seit Monaten. Aber die neueste Meldung enthält ein Feature, das, wenn es wahr ist, für alle, die eine erschwinglichere Grafikkarte suchen, interessant sein könnte.

Laut einem Beitrag des zuverlässigen Twitter-Leaks MEGAsizeGPU (Öffnet sich in einem neuen Tab), über den VideoCardz (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichtet, wird Nvidia noch in diesem Monat drei SKUs der RTX 4060 Ti und 4060 ankündigen. Es heißt, dass die RTX 4060 Ti in Versionen mit 8 GB und 16 GB Speicher erhältlich sein wird, während es die reguläre 4060 nur in der 8 GB-Version gibt.

Noch besser: Letztere soll bereits im Mai 2023 erscheinen, so dass die wahrscheinlich beste Grafikkarte (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf dem Markt für die meisten Menschen kurz bevorstehen könnte. Die beiden anderen Versionen sollen im Juli folgen, was immer noch nicht so weit weg ist.

Es sieht so aus, als ob die 16 GB RTX 4060 Ti als Wahlmöglichkeit hinzugefügt wurde, nachdem die ersten Berichte über eine 8 GB RTX 4060 Ti SKU für Unmut gesorgt haben. Wenn das stimmt, ist es umso erfreulicher, dass der Hersteller auf das Feedback der Kundschaft gehört und eine stärkere Option hinzugefügt hat.

Eine frühe RTX 4060 Ti wäre eine gute Nachricht für Gamer

Obwohl bisher lediglich Gerüchte von einer Veröffentlichung der RTX 4060 Ti im Mai 2023 sprachen, wird sie durch diesen aktuellen Bericht noch wahrscheinlicher. In der aktuellen Generation gibt es weder von Nvidia noch von AMD eine richtige Mittelklasse-Option für Gamer und die besten günstigen Grafikkarten (Öffnet sich in einem neuen Tab) stammen alle aus der letzten, was ein Problem für Leute ist, die in den letzten Jahren keine Gelegenheit hatten, ihren PC aufzurüsten. Es wäre also ein großartiger Schachzug von Team Green, diese Karten endlich so schnell verfügbar zu machen, und würde ihnen einen Vorteil gegenüber Team Red verschaffen.

Ein weiteres Problem, über das wir vor kurzem berichtet haben, war, dass sowohl die 4060 T als auch die 4060 nur mit dem 8-GB-Modell (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit 128-Bit-Bus ausgestattet sein werden, was natürlich eine schlechte Idee ist. Das ist sogar eine schreckliche Idee. Zum einen ist die Karte damit auf dem gleichen Niveau wie die RTX 3060 Ti, da sie die gleiche Menge an Videospeicher bei buchstäblich halber Busbreite hat, und beide Karten haben auch weniger Shader-Kerne. Ja, es gab Optimierungen in dieser Generation, aber trotzdem, komm schon Nvidia!

AAA-Spiele benötigen immer mehr VRAM, um richtig zu laufen, wie z. B. The Last of Us: Part I (Öffnet sich in einem neuen Tab) für PC. Auch wenn viele dieser Spiele nicht gut optimiert sind, ändert das nichts an der Tatsache, dass viele Gamer bessere Optionen für ihre ohnehin schon teuren Grafikkarten brauchen.

Mit anderen Worten: Nvidia sollte den Markt für günstiges Gaming nicht vernachlässigen. Wir haben es verdient, mehr als 8 GB VRAM zu haben, genau wie die Käufer von High-End-Grafikkarten.