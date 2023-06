Nintendo eShop Sommer-Angebote: Gönn dir diese Switch-Titel zum Hammerpreis

Es ist mal wieder so weit. Der Nintendo eShop eröffnet seine Pforten für den Sommer. Bis zum 25. Juni sind über 1.500 Switch-Spiele zum reduzierten Schnäppchenpreis erhältlich. Wir von TechRadar Gaming haben die Angebote des digitalen Stores etwas genauer unter die Lupe genommen, um dir ganze zehn Titel zu empfehlen, mit denen du nicht nur ordentlich Geld sparst, sondern auch noch deine Nintendo Switch-Bibliothek für die bald anstehenden Sommerferien aufstocken kannst.

Harvest Moon: Das Licht der Hoffnung (Special Edition)

(Image credit: Natsume Inc.)

€39,99 €7,99 (-80%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 25. Juni.



Durch einen heftigen Sturm auf hoher See strandest du alsbald auf einer unbekannten Insel in einer dir fremden Hafenstadt. Und, um das Ganze noch schlimmer zu machen: Die Stadt ist verlassen! Es wird also Zeit in die Hände zu spucken und beim Wiederaufbau zu helfen. Sammle Reparaturmaterialien, pflege Nutztiere und baue Feldfrüchte an. Wer braucht schon echte Gartenarbeit im Sommer, wenn man Harvest Moon zocken kann?

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

(Image credit: Nintendo / Ubisoft)

€59,99 €29,99 (-50%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 25. Juni.



Begleite Mario und die Rabbids auf einer kunterbunten Reise durchs Weltall, um Misera aufzuhalten – eine heimtückische Kreatur, die das gesamte Universum bedroht. Meistere das strategische Kampfsystem, besiege Miseras fiese Schergen und hilf Mario und Co. dabei, die Galaxie zu retten.

Shu

(Image credit: Coatsink)

€8,49 €0,99 (-88%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 25. Juni.



In diesem niedlichen Plattformer schlüpfst du in die Rolle von Shu, dessen Heimatdorf von einem schrecklichen Sturm zerstört wurde. Zügig begibt er sich auf eine verzweifelte Reise, um vor der stürmischen Gefahr zu flüchten. Während deines Abenteuers wirst du gestrandete Dorfbewohner treffen, die Shu mit neuen Fähigkeiten ausstatten. Laufe, springe und gleite durch eine wunderhübsche handgezeichnete Welt und entkomme dem todbringenden Sturm.

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set

(Image credit: Bandai Namco Entertainment)

€59,99 €14,99 (-75%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 25. Juni.



In diesem Action-RPG erlebst du die Geschichte von Dragon Ball Z völlig neu und begleitest Son-Goku durch jede Saga der kultigen Anime-Serie. Kämpfe auf riesigen Schlachtfeldern gegen ikonische Bösewichte wie Freezer oder Cell, bereite deine Z-Kämpfer für anstehende Gefechte im Training vor und schließe spannende Nebenquests ab, die nie zuvor gesehene Story-Momente bereithalten.

Sonic Frontiers

(Image credit: SEGA)

€59,99 €35,99 (-40%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 25. Juni.



Sonic goes Open World. Und ob du's glaubst oder nicht, die offene und weitläufige Welt steht dem blauen Igel ganz schön gut. Durch Eggmans Verschulden werden Sonic und seine Freunde durch ein Portal in den Cyberspace gesogen. Nur Sonic gelingt es, aus diesem zu entkommen und auf einer unbekannten Insel zu landen, während die Körper von Tails, Knuckles und Amy in der seltsamen Dimension zurückbleiben. Der flotte Flitzer muss also tun, was er am besten kann: Stages absolvieren, Gegnern die Hucke vollhauen und Eggmans Plänze durchkreuzen.

Amnesia: Collection

(Image credit: Frictional Games)

€27,99 €4,19 (-85%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 25. Juni.



Du wachst eines Tages auf, ohne einen Funken Erinnerung an dein vorheriges Leben zu haben. Wer bist du? Wie bist du hierhergekommen? Weshalb hast du dein Gedächtnis verloren? Klingt ganz schon unangenehm, stimmt's? Genau das ist das Grundkonzept der Amnesia-Reihe. Und mit der Amnesia Collection bekommst du gleich drei grandiose Horrorspiele zum Hammerpreis geboten.

F.I.S.T. – Forged in Shadow Torch

(Image credit: Microids / Bilibili)

€29,99 €14,99 (-50%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 25. Juni.



Sechs Jahre ist es her, seit die Stadt Torch City von der Maschinenlegion überfallen und kolonisiert wurde. Seit jeher müssen sich harmlose anthropomorphe Tiere ihre Heimat mit grässlichen Gestalten teilen, die als die "Eisenhunde" bezeichnet werden. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Rayton – ein Hase und ehemaliger Soldat des Widerstandskriegs, der seit dem zurückgezogen lebt. Als er jedoch erfährt, dass sein bester Freund Urso von der Maschinenlegion gekidnappt wurde, beschließt der mutige Hase, seine lang verstaube Eisenfaust wieder anzulegen und seinen Kumpel zu befreien. Noch ahnt er nicht, in welche Konflikte er mit dieser riskanten Rettungsaktion verwickelt wird. In diesem fantastischen Metroidvania hast du nur ein Ziel: Nieder mit der Eisenlegion!

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Saga

(Image credit: Sierra On-Line / Codemasters / Assemble Entertainment)

€64,99 €6,49 (-90%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 25. Juni.



Hol dir mit Leisure Suit Larry: Wet Dreams Saga die doppelte Ladung Sex Comedy! Die Collection enthält die beiden urkomischen Point 'n Click Adventures, welche die mehr als passenden Namen "Wet Dreams Don't Dry" und "Wet Dreams Dry Twice" tragen. In der Hauptrolle befindet sich der unerreichte Herzensbrecher Larry Lovage, der mit einem Mal vom Ende der 80er Jahre ins 21. Jahrhundert katapultiert wurde. Nun sieht es der selbstgewisse Aufreißer als seine Aufgabe an, sich durch die moderne Welt zu daten und mit seiner...Schoßrakete jede Menge Schabernack anzustellen. Willst du Larry Dating-Tipps geben? Dann gönn dir die Wet Dreams Saga zum Hammerpreis.

Rayman Legends (Definitiv Edition)

(Image credit: Nintendo / Ubisoft)

€39,99 €7,99 (-80%) im Nintendo eShop.

Das Angebot endet am 25. Juni.



Mit Rayman Legends in der Definitive Edition bekommst du ein fantastisches Jump-'n'-Run-Abenteuer in wunderschöner Comic-Grafik geboten. Bei einem Spaziergang durch den Zauberwald finden Rayman und seine Freunde ein Zelt, das mit einer Reihe von faszinierenden Gemälden gefüllt ist. Es dauert nicht lange und die Clique wird in eines der Bilder gesaugt und landet in einer mittelalterlichen Welt. Und ab hier beginnt dein Abenteuer. Als Rayman, Globox und Co. rennst, springst und prügelst du dich durch über 100 verschiedene Level, um das Geheimnis der mysteriösen Welt und der noch viel mysteriöseren Gemälde zu lüften. Übrigens bietet dir die Definitive Edition exklusive Switch-Inhalte.

Dead Cells

(Image credit: Motion Twin)