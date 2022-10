Nintendo Direct: Trailer zum neuen Mario-Film wird heute Abend enthüllt

Nintendo bestätigt eine weitere Ausgabe der Nintendo Direct. Erst am 13. September versorgte uns das japanische Spieleunternehmen mit einer langersehnten Präsentation, in der einige Hammertitel für die Nintendo Switch erstmals vorgestellt wurden. Heute Abend um 22:05 Uhr steht bereits die nächste Ausgabe an, in welcher der erste offizielle Trailer zum neuen Super Mario-Film enthüllt wird.

Mario auf der großen Leinwand

Während der letztjährigen Nintendo Direct im September kündigte Shigeru Miyamoto erstmals den Super Mario-Film an und gab dort außerdem die SchauspielerInnen bekannt, die den bekannten Charakteren aus dem Pilzkönigreich ihre Stimme leihen werden. Leider ist Nintendo mit letzterem in ein Fettnäpfchen getreten, da Charles Martinet – welcher Mario in so ziemlich jedem Videospiel vertont – nicht die Rolle des roten Klempners übernimmt. Stattdessen wurde Chris Pratt für diesen Posten besetzt, was viele Fans für eine merkwürdige Entscheidung empfanden.



Die Produktion des Films ist in Zusammenarbeit mit Illumination und Universal Pictures entstanden. Über die Handlung von Marios großen Leinwand-Abenteuer ist noch gar nichts bekannt, aber wir lehnen uns vermutlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir behaupten, dass Prinzessin Peach (Anya Taylor-Joy) aus den Fängen von Bowser (Jack Black) gerettet werden muss.

Wenn man Nintendos Tweet Glauben schenken kann, wird es also keinerlei Spielinformationen und lediglich die Weltpremiere des Trailers zu sehen geben. Ob es abseits davon noch weitere Neuigkeiten zum anstehenden Kinofilm geben wird, ist noch nicht bekannt. Es ist allerdings gut möglich, dass der Release-Termin für Europa verraten wird. Bisher steht dieser nur für die USA (08. April 2023) und Japan (28. April 2023) fest. Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als heute Abend fleißig einzuschalten.