Neues Samsung Galaxy Z Flip 2 Leak: Sind Akku und Bildschirm größer?

Wir haben noch nicht viel über das Samsung Galaxy Z Flip 2 gehört, aber ein Leak deutet nun auf einige potenzielle Merkmale hin, die vermuten lassen, dass es größer und besser als das originale Samsung Galaxy Z Flip sein könnte.

Leaker @chunvn8888 hat auf Twitter gepostet, dass sie "100% zuversichtlich" sind, dass das Galaxy Z Flip 2 einen größeren äußeren Bildschirm als das 1,1-Zoll-Display des ursprünglichen Galaxy Z Flip hat, sowie einen größeren Akku als der des Originals mit 3.300 mAh, ein verbessertes Scharnier und neues UTG (Ultra Thin Glass).

Das originale Galaxy Z Flip hat bereits ein UTG-Display, so dass nicht klar ist, was genau für das nächste Modell geändert wird, aber vielleicht wird es haltbarer sein, oder der Bildschirm wird keinen Knick an der Falte haben - das ist allerdings nur Spekulation.

Auch das Samsung Galaxy S30 ist auf dem Weg

Die Quelle fügt hinzu, dass sie "ein wenig besorgt" darüber sind, ob das Samsung Galaxy Z Flip 2 eine hohe Bildwiederholrate haben wird oder nicht - das Original Flip hat keine, aber das teurere Samsung Galaxy Z Fold 2* hat eine.

Schließlich merken sie an, dass sie sich noch nicht sicher über die Spezifikationen oder das Design sind. Es gibt also noch eine Menge zu erfahren, selbst wenn dieses Leak über die Dinge, die sie erwähnt haben, Recht hat. Und wie immer bei Leaks, würden wir das alles nur unter Vorbehalt Ernst nehmen, zumal die Quelle nicht so eine lange Erfolgsgeschichte hat wie andere Leaker.

Das Samsung Galaxy Z Flip 2 wird wahrscheinlich noch eine Weile auf sich warten lassen, da das originale Flip im Februar gelandet ist und im Juli ein verbessertes Samsung Galaxy Z Flip 5G angekündigt wurde. Daher können wir entweder Anfang oder Mitte 2021 mit dem Samsung Galaxy Z Flip 2 rechnen, vorausgesetzt, Samsung hält sich an einen jährlichen Veröffentlichungsplan.

Wir gehen davon aus, dass in der Zwischenzeit noch viele weitere Leaks und Gerüchte auftauchen werden, also schau für Updates wieder bei TechRadar vorbei.

Via MSPowerUser

* Link englischsprachig