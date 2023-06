Netflix' erster Sport-Livestream könnte Apple TV Plus und Paramount Plus Sorgen bereiten

Lenovos Alleskönner im Fokus: Thinkpads versüssen uns 2023 (Image credit: Lenovo) Mit atemberaubender Optik, geringem Gewicht und brandaktuellen, leistungsstarken AMD-Komponenten begeistern die Lenovo Ultrabooks als Office-, Studenten- sowie Freizeit-Begleiter auf ganzer Linie. Jetzt direkt im Lenovo-Shop sichern oder hier klicken, um mehr zu erfahren!

Es gibt ein neues Schlachtfeld im Krieg der besten Streaming-Dienste: Live gestreamter Sport. Und Netflix wirft mit dem rasanten, actiongeladenen Sport nun seinen eigenen Hut in den Ring... mit Promi-Golf.

Wie das Wall Street Journal berichtet, führt Netflix derzeit Gespräche über ein neues, von Prominenten veranstaltetes Golfturnier in Las Vegas, an dem auch einige der Stars aus anderen Sportangeboten des Dienstes wie Drive To Survive und Full Swing teilnehmen würden. Die Gespräche befinden sich noch im Anfangsstadium, aber es ist geplant, die Serie im Herbst zu streamen.

Mit seinem ersten Versuch, Sport live zu streamen, konkurriert Netflix mit Apple TV Plus und Paramount Plus, die beide große Sportveranstaltungen live übertragen. Apple hatte letztes Jahr mit dem Live-Streaming der Major League Baseball begonnen und könnte bald auch Live-Spiele der Premier League in Großbritannien anbieten.

Promi-Golf klingt vielleicht nicht nach der aufregendsten Sportart, um Netflix' erstes Live-Sport-Streaming-Event einzuleiten. Aber mit Golf zu beginnen, ist ein smarter Schachzug des Streamingdienstes, und zwar aus zwei wichtigen Gründen.

Was ist so toll am Promi-Golf?

Zunächst einmal könnte Apples Entscheidung, sich die Popularität von Prominenten zunutze zu machen, dazu beitragen, Zuschauer anzuziehen. Aber der Hauptgrund, warum Promi-Golf ein kluger Ausgangspunkt ist - und es ist eindeutig ein Ausgangspunkt für ein breiteres Live-Streaming-Angebot und kein Selbstzweck - ist der geringere Aufwand. Ein GGolf-Event ist einfach sehr viel weniger anspruchsvoll als Fußball oder Baseball. So hat Netflix die Möglichkeit, langsam anzufangen, bevor die Zuschauerzahlen und die technische Komplexität steigen.

The Verge weist darauf hin: "Es gibt einen Grund dafür, dass die allererste ESPN-Übertragung ein Slow-Pitch-Football-Spiel war und dass Yahoo ein NFL-Spiel in London in den frühen Morgenstunden übertragen hat, bevor man etwas Komplizierteres versuchte."

Und Netflix' Live-Streaming-Bemühungen waren bisher nicht gerade glänzend. Der Livestream der Love Is Blind Reunion in diesem Frühjahr war ein Desaster. Unerwartete Verzögerungen führten zu einer Menge süffisanter Social-Media-Posts von Netflix' Konkurrenten und sogar von Pizzafirmen. Lou Malnati's Pizza aus Chicago tweetete: "Nicht einmal das Vorbereiten, Backen und Servieren einer Deep Dish Pizza dauert so lange".

Prepping, baking, and serving a deep dish pizza doesn’t even take this longApril 17, 2023 See more

Das Interessante am Promi-Golf ist nicht so sehr der Sport an sich, sondern vielmehr das, was es für die künftige Live-Streaming-Strategie von Netflix bedeuten könnte. Die Formel 1 kann nicht live gestreamt werden, weil ESPN das macht, und Friday Night Baseball kann nicht gestreamt werden, weil die Rechte bei Apple TV Plus liegen. Und andere Streaming-Anbieter haben sich bereits erfolgreich um die Streaming-Rechte für die großen Namen in jeder Sportart beworben.

Vielleicht will Netflix also nicht mit denselben Events konkurrieren, sondern seine eigenen Events schaffen. Es ist zwar möglich, dass der Streaming-Anbieter seine tiefen Taschen nutzt, um seine Konkurrenten zu überbieten - was langfristig die Streaming-Preise für alle in die Höhe treiben könnte -, aber es ist auch möglich, dass Netflix plant, mit live gestreamten Serien, die zwar Sportstars, aber unter ganz anderen Umständen zeigen, eher von der Flanke her anzugreifen als direkt.