Microsoft Teams: Das wohl sinnlose Update für Meetings?

Wie angekündigt wurden animierte Avatare für Microsoft Teams in der öffentlichen Vorschau veröffentlicht, mit einem allgemeinen Release im Mai 2023. Der Technologieriese enthüllt in einem Blogbeitrag (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass die neuen Avatare für seine Videokonferenzsoftware basierend auf stimmlichen Hinweisen und Emoji-Reaktionen animiert sind.



Das bedeutet, dass die Funktion auch für diejenigen funktionieren wird, die nur ein Headset anstelle einer Webcam haben. Microsoft bewirbt die Funktion damit, dass es "erschöpfend" sein kann, den ganzen Tag vor der Kamera zu sitzen, und dass Avatare "eine Alternative zur aktuellen binären Option von Video oder keinem Video bieten [...], während Sie immer noch effektiv zusammenarbeiten können".

Die Avatare von Microsoft Teams

Es ist nett von Microsoft, eine weitere Wahlmöglichkeit zu Teams hinzuzufügen. Allerdings hat niemand wirklich nach einer Alternative zur Kamera an oder aus gefragt. Die Idee, animierte Avatare als Option zu haben, scheint seltsam und ich frage mich, ob sie überhaupt nützlich sind. Obwohl es gut gemeint ist, sich mit virtuellen Bindis und Hörgeräten darzustellen, denke ich, dass die meisten Leute, die sich darstellen wollen, dies durch die Verwendung einer Webcam tun werden.



Es ist interessant zu sehen, dass sogar eine Person bei The Verge erklärt hat, dass "kein einziger Mitarbeiter im Unternehmen" diese Funktion nutzen würde. Ich werde nicht behaupten, dass es peinlich oder sogar beleidigend für Gott ist, aber es erinnert mich definitiv an soziale MMOs aus den frühen 2000er Jahren. Oder der Teil über die stillschweigende Zulassung durch die großen Technologiekonzerne, dass das eigentliche Metaverse eine Abstraktion, ein Nichts ist und dass es immer nur ein Buzzword war, das nie passieren würde. Und dass das, was wir jetzt bekommen, die Reste der Idee sind.



