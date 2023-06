Google Meet-Update: Unterwegs-Modus ergänzt Möglichkeiten beim Videotelefonat

Nicht selten müssen Nutzer während einer Telefonkonferenz plötzlich die dafür vorgesehene Räumlichkeit verlassen. Auch Google weiß das und Arbeit infolgedessen aktuell an einem neuen Modus für Google Meet namens "On-the-Go".

Der Modus verwandelt die Benutzerfläche der Android-App in eine simplifizierte Variante, die darauf ausgelegt ist, die Teilnahme an Videotelefonaten auch im Freien, dem Zug oder sonst wo zu ermöglichen.

Das Konzept dahinter, soll die Bewegung von A-nach-B während eines Google Meet Meetings sicherer gestalten. Entsprechend bietet On-the-Go ein viel intuitiveres Layout, welches laut 9to5Google "deine Kamera im Anruf deaktiviert und auch das Streaming der Videoinhalte anderer Teilnehmer stoppt. Außerdem wirst du mit einem Layout begrüßt, dass nur eine Handvoll großer, leicht bedienbarer Schaltflächen für Stummschaltung, Audio (zur Umschaltung zwischen Bluetooth, Lautsprecher usw.) sowie die Hand-Heben-Geste beinhaltet."

Wie das in der finalen Fassung aussehen könnte, offenbaren die Screenshots unterhalb:

Der Modus "Unterwegs" kann künftig auf zwei Arten aktiviert werden. Die erste Möglichkeit greift auf die Bewegungssensoren deines Smartphones zurück, die deine Bewegung erkennen und dich folglich auffordern, in den neuen Modus zu wechseln. Option zwei ist manueller Natur und lässt dich den Modus über das Menü im Anruf selbst aktivieren.

Google hat die Funktion zwar noch nicht für alle Nutzer freigeschaltet, den Screenshots nach zu urteilen, dürfte das Update für die Gesamtheit der Meet-Nutzergemeinde aber zeitnah erfolgen.

Kontinuierliche Verbesserung bei Google Meet

Google arbeitet fortlaufend daran, seine Videogesprächsanwendung mit intuitiven, funktionalen Features zu optimieren. Bereits im Vorjahr sowie dem aktuellen Kalenderjahr gab es so bereits zahlreiche Anpassungen der Benutzeroberfläche.

2023 wurde so beispielsweise eine Reihe neuer Funktionen für den Bild-im-Bild-Modus ergänzt. Video-Feeds anderer Meeting-Teilnehmer sind so auf Wunsch inzwischen blockierbar, sodass man sich gezielt auf eine Person konzentrieren kann. Weiterhin gibt es eine Reihe neuer Hintergründe, die mithilfe der generativen KI erstellt und genutzt werden können.

Im Jahr 2022 gab es aber auch schon Updates wie die Motivverfolgung, die Stummschaltungs-Option mittels Leertaste (logischerweise nur auf dem Desktop) sowie automatische Anpassungsmöglichkeiten für die Mikrofoneingabe der Teilnehmer.

Ich könnte hier noch ewig so weitermachen, will dir im Kern aber eigentlich nur vermitteln, dass es mich mit gigantischer Freude erfüllt, dass der Tech-Gigant versucht, seinen Service derart konsequent zu verbessern – vor allem in den modernen Zeiten der Remote-Arbeit. Und auch wenn es sich nicht immer um lebensverändernde Anpassungen handelt, trägt jedes Update von Google Meet doch erheblich zu dessen Langlebigkeit und Nutzerzufriedenheit bei.

Und mehr kann man als Konsument doch wirklich nicht wollen...