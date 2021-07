Marvel's Hawkeye hat endlich ein Veröffentlichungsdatum und ein erstes Bild

Marvel's Hawkeye, die kommende Disney Plus-Serie mit Jeremy Renner in der Hauptrolle, hat endlich ein konkretes Veröffentlichungsdatum erhalten.

Wie auf den offiziellen Social Media Accounts der Marvel Studios bekannt gegeben wurde, wird Hawkeye am Mittwoch, dem 24. November exklusiv auf Disneys Streaming-Plattform starten.

Die Enthüllung wurde von einem First-Look-Bild begleitet, das ein Treffen zwischen Renners Clint Barton und Hailee Steinfelds Kate Bishop zeigt, die Hawkeye in den Comics ablöst.

#Hawkeye never misses 🏹 so don’t miss @JeremyRenner and @HaileeSteinfeld in this @EW exclusive first-look of Marvel Studios’ Hawkeye. The Original Series starts streaming Wednesday, November 24 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8DnB18oSIkJuly 29, 2021 See more

Hawkeye ist die nächste Live-Action TV-Serie von Marvel, die auf Disney Plus erscheinen wird.

Die sechs Folgen umfassende Serie folgt auf What If?..., die animierte TV-Serie, die am 11. August erscheinen soll, und auf die Marvel Phase 4 Filme Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und The Eternals, die am 2. September bzw. 4. November in die deutschen Kinos kommen sollen.

Hawkeye folgt auf WandaVision, Falcon and the Winter Soldier und Loki in Marvels Disney Plus TV-Serienprogramm.

Wird Kate Bishop eine Clint Barton-Variante in Hawkeye sein?

(Image credit: Marvel Studios)

In den Comics existiert Kate Bishop im selben Universum wie Clint Barton und tritt das Erbe von Hawkeye an, als dieser angeblich stirbt. Als Barton sich jedoch als lebendig entpuppt, trainiert er Bishop und die beiden kämpfen schließlich Seite an Seite in der Hawkeye-Comicserie, die von 2012 bis 2015 erschien.

Während dies die logischste Geschichte ist, der die Hawkeye TV-Serie folgen könnte, gehen wir dennoch davon aus, dass die Dinge etwas anders verlaufen könnten – was ganz im Stile von Marvel wäre.

Zum einen ist das Marvel Cinematic Multiverse (MCM) nun in Bewegung, nachdem es im Finale von Loki in Staffel 1 eingeführt wurde.

Wenn wir irgendetwas aus dieser Disney Plus-Serie gelernt haben, dann dass die MCU Charaktere eine scheinbar unendliche Anzahl von Varianten von sich selbst haben und die Geschlechter dieser Varianten können sich von ihren MCU-Pendants unterscheiden.

Wir wissen auch, dass diese Varianten in das MCU einfließen und sich mit den "ursprünglichen" Charakteren kreuzen können. Die anderen Varianten von Sylvie und Loki sind der Beweis dafür und wenn man den Gerüchten um Spider-Man: No Way Home Glauben schenkt, könnten wir auch in diesem Film mehr als eine freundliche Spinne zu Gesicht bekommen.

Was hat das nun mit Barton und Bishop zu tun? Was wäre, wenn Kate Bishop eine Variante von Clint Barton ist, die durch die Ankunft des Multiversums in das MCU gezogen wurde?

In unseren Augen ist das eine Möglichkeit, wenn auch eine, die vielleicht nicht eintritt. Immerhin sagte Renner in einem Interview mit Entertainment Weekly, dass Kate Bishop "so ein Fangirl von Hawkeye" ist. Wenn das so ist, muss sie im MCU bereits existieren, denn woher sollte sie sonst wissen, wer er ist?

Trotzdem könnte das Renners Art sein, uns auf eine falsche Fährte zu locken. Marvel ist notorisch geheimnisvoll, was seine Produktionen angeht. Wir haben immerhin noch nicht einmal eine offizielle Inhaltsangabe für die Handlung von Hawkeye haben.

Unsere Meinung ist, dass Marvel bewusst Hawkeyes Geschichte und Trailer zurückhält, weil beides die Tatsache spoilern könnte, dass Bishop eine Barton-Variante ist. Wir werden es mit Sicherheit herausfinden, wenn Marvel's Hawkeye am 24. November auf Disney Plus anläuft.