iPhone 9: Erscheinungsdatum schon sehr, sehr nah - behauptet ein Insider

Das iPhone 9, das vielleicht auch iPhone SE 2 heißen könnte, wird voraussichtlich jeden Tag auf den Markt kommen. Und obwohl wir kein genaues Start- oder Veröffentlichungsdatum kennen, deutet ein neues Gerücht darauf hin, dass es sehr bald so weit ist.

Jon Prosser, ein Leaker mit einer guten Erfolgsbilanz (wenn auch mit einigen Fehlern), hat das neue Gerücht gestreut. Er erklärt, dass Apple Besprechungen abgehalten hat, um zu entscheiden, wann das iPhone 9 erscheinen soll. Im Moment sieht es so aus, als könnte es am 22. April veröffentlicht werden, wobei eine Woche vorher - am 15. April - die Ankündigung sein soll.

iPhone 9 update 👀Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.Tentative dates: - Announcement on April 15- Shipments on April 22Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change. Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9FMarch 31, 2020