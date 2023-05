Intels neuester Laptop-Chip könnte große Probleme für Apple MacBooks bedeuten!

Intel hatte bisher keinen leichten Jahresverlauf, mit den guten Neuigkeiten, die sich allmählich am Horizont hervortun, könnte sich das aber zeitnah ändern. Bald schon kommen nämlich die Meteor Lake CPUs auf den Markt.

Und wie Hardware-Leaker Moore's Law is Dead (MLID) bereits mithilfe von Insiderquellen behauptet hat (Öffnet sich in einem neuen Tab), wird es sich beim neuesten CPU-Chip um den wohl besten Prozessor (Öffnet sich in einem neuen Tab) aller Zeiten handeln. Fantastische Neuigkeiten für Intel – Schrecklich für die Konkurrenz von AMD und Apple.

Besonderes Augenmerk sollte man hierbei auf die integrierte GPU legen, die in Meteor Lake-Chips enthalten sein wird und dieses Jahr erscheint – vorerst aber nur für Notebooks. Wenn man hier jedoch noch eine Schippe draufpacken kann und ein deutlicher Sprung im Vergleich zur Iris Xe erkennbar ist, könnte das ein weiteres Argument dafür sein, bei mobilen PC-Systemen künftig auf eine dedizierte GPU zu verzichten.

Fun Fact Die Infos zum Meteor Lake-Chip wurden amüsanterweise entlang einer durchgesickerten AMD-Folie aufdeckt. Selbige stellte einen Vergleich zwischen den "Phoenix"-APUs (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit Nvidia-GPUs und einem Meteor Lake an.

Was die Grafikleistung angeht dürfte der Meteor Lake Chip sich irgendwo zwischen einer Nvidia GTX 1650 sowie RTX 3050 einreihen. Und obwohl gerade die GTX 1650 schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, zählt ja auch diese GPU noch immer zu den Favoriten der PC-Community (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Auch für GPU-Hersteller wie Nvidia könnten die Meteor Lake-Chips also eine Gefahr bedeuten. Ohnehin fürchtet man seit Jahren, dass integrierte GPUs eine dedizierte Alternative bald ablösen könnten. Und weil Intel sowie AMD (bspw. für den ASUS ROG Ally) immer forcierter an potenten Hybrid-Lösungen arbeiten, könnte dieser Tag schon bald kommen...

Intel ist unter Zugzwang. Zwar ist man noch immer führender Entwickler im Hinblick auf CPUs, ohne Erfolge in 2023 könnte sich das aber alsbald ändern. (Image credit: Intel)

Leistung ist alles – für Apple wie für Intel

Mit aktuellen Prognosen können wir noch immer davon ausgehen, dass Apples M2 Chips der Alternative von Intel in puncto Grafikleistung überlegen sein werden – allerdings ist verbesserte iGPU-Leistung nicht das einzige Verkaufsargument der Meteor Lake-Chips von Intel.

MLID behauptet demnach, dass die neuen Intel-Chips auch erheblich zum Durchhaltevermögen künftiger Laptops beitragen könnten. Und hier wird es gefährlich für Apple, wo die Batterielaufzeit der entsprechenden Top-MacBooks (Öffnet sich in einem neuen Tab) doch bisher eines der stärksten Verkaufsargumente war.

Mit der Verschiebung des M3 Chips ins Jahr 2024, könnte es Apple schwer haben mit seinen MacBook-Modellen an den Vorjahreserfolg anzuknüpfen... (Image credit: Future)

Aber auch Intel scheint nun weit genug fortgeschritten, um auf einen Grafikprozessor als Hardwarevoraussetzung diverser künftiger Laptops zu verzichten. Und ohne dedizierte GPU wird der Stromspareffekt immens sein – gerade in Kombi mit dem verfügbaren Platz und Einbaumöglichkeiten eines größeren Akkus.

Unsere englischen Kollegen (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass Meteor Lake für Laptop-Akkus ein Segen sein könnte... und der Beweis könnte alsbald folgen. Mit neuen Chips in einer großen Bandbreite an Ultrabooks könnte es das MacBook Pro (2023) (Öffnet sich in einem neuen Tab) nicht leicht haben.

Und wer weiß... vielleicht sind wir auch gar nicht mehr allzu weit davon entfernt, vollumfängliche Gaming-Laptops (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit iGPU zu sehen...