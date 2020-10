Huawei Mate 40 Pro: Spezifikationen und Preis kurz vor Launch auf Amazon gelistet

Es sind nur noch wenige Minuten bis zur Enthüllung des Huawei Mate 40 und Huawei Mate 40 Pro, aber wie so oft hat ein Händler scheinbar viele Details im Voraus preisgegeben.

Der Twitter-Leaker Roland Quandt bemerkte, dass Amazon Deutschland das Huawei Mate 40 Pro gelistet hatte, und obwohl das Listung nun entfernt wurde, konnte er sich zunächst einen Screenshot davon machen.

Wie du unten siehst, ist das Huawei Mate 40 Pro mit einem 6,76-Zoll-OLED-Display, 8 GB RAM, 256 GB Speicher, einer 50 MP Hauptkamera, einer 13 MP Frontkamera und einem 4.400 mAh-Akku mit 66 W Schnellladung und 50 W drahtloser Schnellladung aufgeführt. Wir haben viele dieser Spezifikationen schon früher gehört, so dass sie so kurz vor der Markteinführung wahrscheinlich überein stimmen, obwohl wir sie immer noch mit einer Prise Vorsicht behandeln würden.

