Hogwarts Legacy: Alles, was wir über das Harry Potter-Rollenspiel wissen

Hogwarts Legacy ist ein Open-World-Adventure, das sich derzeit bei Avalanche Software in Entwicklung befindet und euch in das Harry Potter-Universum entführt.

In Hogwarts Legacy können Harry-Potter-Fans ihr eigenes Abenteuer an bekannten Schauplätzen der Serie gestalten und sich von der Zeitlinie der Bücher und Filme lösen, um eine originelle Geschichte im Jahr 1800 zu erzählen. Hogwarts Legacy wurde bereits 2020 offiziell angekündigt und sollte ursprünglich 2021 erscheinen, wurde aber inzwischen auf 2022 verschoben. Wenn es erscheint, wird es auf PS5, Xbox Series X, Xbox One, PS4 und PC spielbar sein.

Seit der Bekanntgabe der Verzögerung von Hogwarts Legacy haben wir nur sehr wenig darüber gehört, aber das wird sich 2022 ändern, denn es wurden weitere Neuigkeiten versprochen. Die Fans freuen sich trotzdem auf das Spiel und es gibt jede Menge Gerüchte und Spekulationen, die es zu vertiefen gilt. Lies weiter, um alles zu erfahren, was wir über Hogwarts Legacy wissen und vermuten, bevor es erscheint.

Hogwarts Legacy: Auf den Punkt gebracht

Was ist es? Ein RPG-Titel, der auf der Harry Potter-Reihe basiert und im Jahr 1800 spielt.

Ein RPG-Titel, der auf der Harry Potter-Reihe basiert und im Jahr 1800 spielt. Wann kann ich es spielen? Wahrscheinlich 2022

Wahrscheinlich 2022 Womit kann ich es spielen? PS5, Xbox Serie X, PS4, Xbox One, PC

Hogwarts Legacy: Erscheinungsdatum

Als Hogwarts Legacy erstmals durchsickerte, berichtete Bloomberg, dass das Spiel 2021 für Next-Gen-Konsolen erscheinen würde. Zu Beginn des neuen Jahres wurde es jedoch offiziell auf 2022 verschoben, da der Publisher Portkey Games bestätigte, dass mehr Zeit benötigt wird, um das Spiel in Topform zu bringen.

Obwohl das Spiel zuerst auf einem PS5-Event angekündigt wurde, wird es auch für die Xbox Series X/S und Xbox One sowie für PS4 und PC erscheinen. Es ist noch unklar, ob die PS5-Version zeitlich exklusiv sein wird.

Hogwarts Legacy: Trailer

Bisher gibt es nur einen einzigen Trailer, der bei der Bekanntgabe des Preises und des Erscheinungstermins der PS5 im September 2020 von Sony gezeigt wurde. Er zeigt jedoch einige magische Next-Gen-Umgebungen mit fantastischen Kreaturen, viel Zauberstab-Action und Hinweise auf eine geheimnisvolle Macht, die dein Avatar besitzt...

Hogwarts Legacy Gameplay und Setting

Hogwarts Legacy wird ein "immersives Open-World-Rollenspiel" sein, das in der Welt der Zauberer um 1800 spielt - genauer gesagt in der Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.

In der Beschreibung des Spiels auf der offiziellen Website heißt es: "Dein Charakter ist ein Schüler, der den Schlüssel zu einem uralten Geheimnis besitzt, das die Welt der Zauberer zu zerreißen droht." Nachdem der Spieler/ die Spielerin eine verspätete Aufnahmebestätigung für Hogwarts erhalten hat, entdeckt er/sie, dass er/sie die Fähigkeit besitzt, uralte Magie zu besitzen und zu beherrschen. "Nur du kannst entscheiden, ob du dieses Geheimnis zum Wohle aller schützen willst oder ob du der Versuchung der finsteren Magie nachgibst", heißt es in der Beschreibung.

In Hogwarts Legacy werden die Spieler ihre eigenen Charaktere erstellen und anpassen, Tränke herstellen, Zaubersprüche beherrschen, ihre Talente verbessern, Verbündete finden und gegen die dunklen Zauberer kämpfen, um "das Schicksal der Zaubererwelt zu entscheiden". Die Spieler können auch erwarten, dass sie auf fantastische Tiere treffen und sowohl neue als auch bekannte Orte besuchen, wie zum Beispiel den Verbotenen Wald und das Dorf Hogsmeade.

Gerüchten zufolge soll auch ein Moralsystem eine Rolle im Spiel spielen, und die offizielle FAQ deutet darauf hin, dass die Spieler im Laufe des Spiels Entscheidungen treffen müssen: "Die Spieler werden auch auf Missionen und Szenarien stoßen, die sie vor schwierige Entscheidungen stellen und bestimmen, wofür sie stehen", heißt es dort.

Hogwarts Legacy News und Gerüchte

Mehr Details im Jahr 2022

Inmitten der Gerüchte, dass es bald einen neuen Trailer zu Hogwarts Legacy geben wird, hat sich Entwickler WB Avalanche zu Wort gemeldet und erklärt, dass es bis irgendwann 2022 keine Updates zum Spiel geben wird.

Am 16. Dezember 2021 twitterte das Entwicklerstudio eine frohe Botschaft für die Feiertage und teilte mit, dass es sich darauf freut, "mehr Neuigkeiten und Updates zu Hogwarts Legacy im nächsten Jahr" zu veröffentlichen. Wann genau wir im Jahr 2022 mit diesen Updates rechnen können, bleibt unklar.

Happy Holidays from the Avalanche team! We're excited to share more news and updates on Hogwarts Legacy next year.

Gerüchte über einen baldigen Trailer

Es könnte bald einen neuen Trailer für Hogwarts Legacy geben, wenn man einem aktuellen Bericht auf Twitter Glauben schenken darf. Laut dem Leaker AccountNGT (der kürzlich Details zu Star Wars Eclipse vor dessen offizieller Ankündigung geflasht hat) ist ein neuer Trailer "sehr bald" zu erwarten.

Anyway, things got moving for #HogwartsLegacy today, I'm expecting the trailer very soon.

Red Kite Games und Sumo Digital helfen mit

Sumo Digital hat bekannt gegeben, dass zwei seiner Studios an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt sind. In einem aktuellen Twitter-Post bestätigte Sumo Digital, dass Sumo Nottingham und Red Kite Games beide an dem Spiel beteiligt sind und dass sie "zusammen mit den Teams von Warner Bros. Games und Avalanche Software hart an einem magischen neuen Abenteuer unter dem Label Portkey Games arbeiten".

We are very excited to share the news that two of our studios - @RedKiteGames and Sumo Nottingham - are involved in the upcoming Hogwarts Legacy videogame.

Abwesend bei den Game Awards

Eine Zeit lang war es ruhig um Hogwarts Legacy, so dass viele glaubten, das Spiel könnte bei den Game Awards 2021 auftauchen. Doch die Veranstaltung ist nun vorbei und das Spiel war nirgendwo zu sehen.

Laut Millie A, einem Brancheninsider und Leaker auf Twitter, wurde "Hogwarts Legacy zuletzt vor über einem Jahr gezeigt. Es wurde mitten in der ganzen J.K.-Medienkampagne gezeigt. Das Spiel ist dem zum Opfer gefallen", und fügte hinzu: "WB ist mit diesem Spiel sehr vorsichtig. Im Moment sieht es aber so aus, als würden Zögern und Vorsicht siegen."

Millie A. retweetete außerdem einen Beitrag von LatestPS5, in dem es hieß, Warner Bros. habe "zu spät" entschieden, Hogwarts Legacy aus der Show zu nehmen und durch den gezeigten Wonder Woman-Trailer zu ersetzen. Stattdessen wird Hogwarts Legacy "voraussichtlich auf dem gerüchteweise bevorstehenden PlayStation-Event gezeigt", heißt es in dem Post.

Wir haben immer noch kein genaues Datum, wann das Spiel das nächste Mal gezeigt wird, aber das Veröffentlichungsfenster ist immer noch 2022.

Hogwarts Legacy was last shown over a year ago. It was shown right in the middle of the whole J.K media backlash. The game was victim to that.WB are being very careful with this game. For now though, It looks like hesitancy and caution is winning.

Könnten die dunklen Künste eine Option sein?

Hogwarts Legacy könnte sich dazu entschließen, die dunkle Seite der Zaubererwelt zu zeigen. In einem (inzwischen gelöschten) Tweet von Hogwarts Legacy-Autor DC Allen wurde in einer Diskussion über die mögliche Altersfreigabe des Spiels die Möglichkeit eröffnet, dass der Harry Potter-Titel die Dunklen Künste der Buchreihe enthalten könnte - die verbotene Magie, die nur mächtige, böse Zauberer nutzen.

Auf die Frage, ob das Töten im neuen Spiel möglich sein wird, antwortete der Autor (wie von Comicbook.com erhalten):

"Ist es in 16+ Spielen nicht erlaubt zu töten? Ich habe das Gefühl, dass man die Bösewichte in Horizon Zero Dawn durchaus töten konnte, es war nur nicht blutig. Ich glaube nicht, dass ich deine Frage direkt beantworten kann, aber im Trailer siehst du, dass es in der Zaubererwelt viel Böses gibt."

Es wurde natürlich bestätigt, dass die bösen Gegner in Hogwarts Legacy dunkle Magie einsetzen werden, nachdem Adrian Ropp, Head of Story bei Avalanche, in einem PlayStation Blog-Beitrag erwähnt hatte, dass das Spiel "Duelle gegen eine tödliche dunkle Hexe" beinhalten wird. Allens Kommentar ist jedoch das erste Anzeichen dafür, dass das Spiel reifere Themen und Angriffsmethoden für den Protagonisten nutzen könnte.

Sicherlich wurde ein "Moral"-System im Spiel erwähnt, das auch die Tür für die Verwendung des sogenannten "Tötungsfluchs", Avada Kedavra, für Spieler offen lassen könnte, die sich auf die dunkle Seite der Magie begeben wollen.

Du wählst dein Haus

Es sieht so aus, als gäbe es zu Beginn von Hogwarts Legacy kein aufwendiges Sortierquiz. In einer FAQ auf der offiziellen Website des Spiels heißt es, dass "Spieler zu Beginn von Hogwarts Vermächtnis ihr Haus wählen können". Es gibt keine Details darüber, wie die Wahl getroffen wird oder ob die Häuser zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel gewechselt werden können, aber auf der Seite steht, dass mehr Details dazu zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein werden.

Trans-Inklusive Charaktererstellung

Einem Bericht von Bloomberg zufolge wird es in Hogwarts Legacy einen Charakterersteller geben, der auch Transgender einbezieht.

In dem Bericht heißt es, dass Quellen, die "mit der Entwicklung des Spiels vertraut sind", verraten haben, dass das Spiel den Spieler die Möglichkeit geben wird, den Körperbau, die Stimme und die Geschlechtszugehörigkeit ihres Charakters für die Schlafsäle der Schule anzupassen.

Die Quellen sagen auch, dass die Spieler unabhängig vom Körpertyp eine männliche oder weibliche Stimme wählen können und dass sie sich aussuchen können, ob sie eine "Hexe" oder ein "Zauberer" sein wollen, wobei letztere Wahl sie in den entsprechenden Schlafsaal bringt und wie sie von anderen Charakteren im Spiel angesprochen werden.

Laut Bloomberg ist diese Inklusivität das Ergebnis eines Vorstoßes einiger Mitglieder des Entwicklerteams nach den kontroversen Kommentaren von J. K. Rowling, der Schöpferin der Serie.

"Einige Mitglieder des Entwicklungsteams von Hogwarts Legacy haben dafür gekämpft, das Spiel so inklusiv wie möglich zu gestalten, indem sie darauf gedrängt haben, dass die Charaktere angepasst werden und sogar ein Transgender-Charakter hinzugefügt wird", heißt es in dem Bericht. "Die mit dem Projekt vertrauten Personen sagten, dass es anfangs Widerstand von Seiten des Managements gab, aber jetzt ist die Charakteranpassung im Spiel enthalten.

Entwickelt von Avalanche

Avalanche Software (das Team hinter den Disney Infinity Spielen, NICHT die Avalanche Studios hinter den Mad Max und Just Cause Spielen) entwickelt das Spiel. Wenn du die Arbeit des Studios magst, kannst du dich auf etwas freuen - und wenn nicht, was sollen wir sagen?

J.K. Rowling hat anscheinend nicht viel damit zu tun

Laut dem Bloomberg-Bericht ist Rowling nicht sonderlich an der Entwicklung des Spiels beteiligt. In der offiziellen FAQdes Spiels heißt es, dass das Spiel zwar "von J.K. Rowlings Zaubererwelt inspiriert ist", die Autorin aber "nicht direkt an der Entwicklung des Spiels beteiligt ist".

Harry Potter Magie erwacht

Der BBC-Reporter Lizo Mzimba twitterte, dass er von dem Projekt weiß und dass das geheimnisvolle Rollenspiel möglicherweise Harry Potter Magic Awakened heißen wird. Er deutete auch an, dass weitere Harry Potter-Titel in Planung sein könnten. Wir wissen jetzt, dass das Harry Potter-Rollenspiel Hogwarts Legacy heißt.