High Desert teilt sich Teile der Crew mit Severance und das soll schon was heißen

High Desert (Apple TV Plus)

Erstklassiges Film- und Serienvergnügen mit Paramount+ (Image credit: Paramount+) Paramount+ bringt frischen Wind in die Streaming-Dienste und verspricht mit Hochkarätern wie Top Gun: Maverick, A Quiet Place oder Yellowstone ein unvergleichliches Erlebnis zum fairen Preis. Jetzt für 7 Tage gratis testen und direkt überzeugen!

Apple TV Plus hat dieses Wochenende mit High Desert einen neuen Sendeplatz für Severance-Star Patricia Arquette gefunden (trotz der Verzögerung von Severance Staffel 2).

Die achtteilige Comedyserie von Nancy Fichman und Jennifer Hoppe, den Autorinnen von Nurse Jackie, folgt Peggy (Arquette), einer drogenabhängigen Rehabilitandin, die beschließt, als Privatdetektivin zu arbeiten. Rupert Friend, Bernadette Peters, Matt Dillon und Brad Garrett spielen ebenfalls die Hauptrollen in High Desert, an dem auch der Regisseur von Severance, Ben Stiller, mitwirkt.

Die Kritiken zu Apples neuester Serie sind überwiegend positiv. Besonders gelobt wird Arquettes Rolle als Peggy, so dass dies eine der besten Apple TV Plus Serien dieses Jahres sein könnte.

Ab sofort bei Apple TV Plus

White Men Can't Jump (Disney Plus)

Wir sind uns nicht sicher, ob irgendjemand danach gefragt hat, aber 20th Century Studios hat es trotzdem für richtig gehalten, die Basketballkomödie White Men Can't Jump aus dem Jahr 1992 neu aufzulegen.

Der Film zeigt Sinqua Walls und den Rapper Jack Harlow als zwei ehemalige Basketballstars, die sich zusammenschließen, um sich bei verschiedenen Straßenturnieren in Los Angeles durchzuschlagen. Teyana Taylor, Laura Harrier und der verstorbene Lance Reddick gehören zu den Nebendarstellern des Films.

Leider wurde White Men Can't Jump von den Kritikern größtenteils verrissen, aber Fans des Originals mit Woody Harrelson in der Hauptrolle werden hier sicherlich nostalgischen Spaß haben.

Ab sofort bei Disney Plus

XO, Kitty (Netflix)

Das Netflix-Publikum hat die "To All the Boys"-Franchise des Streaminganbieters mit drei zunehmend schnulzigen Filmen begeistert, sodass es nur eine Frage der Zeit war, bis ein Serien-Spin-off erscheint.

In dieser Liebeskomödie mit dem Titel XO, Kitty spielt Anna Cathcart die titelgebende Kitty, eine junge Heiratsvermittlerin, die um die halbe Welt zieht, um wieder mit ihrem Freund zusammenzukommen, mit dem sie eine Fernbeziehung führt. Sie stellt jedoch schnell fest, dass es nicht so einfach ist, mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen wie mit denen anderer.

Wenn du einen der To All the Boys-Filme gesehen hast, weißt du, was du von dieser 10-teiligen Serie erwarten kannst: Charme, Käse und eine Million Witze pro Minute.

Ab sofort bei Netflix