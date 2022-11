Gran Turismo-Film mit Geri Halliwell-Horner und Dijmon Hounsou in den Hauptrollen

Geri Halliwell-Horner hat sich dem Cast für den Gran Turismo-Film angeschlossen.

Gemeinsam mit dem zweifach für den Oscar nominierten Schauspieler Dijmon Hounsou (A Quiet Place Part II) spielt sie die Eltern der noch unangekündigten Hauptfigur.

Laut The Hollywood Reporter (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist auch Daniel Puig (Naomi) als Bruder des Hauptdarstellers dabei, während Josha Stradowski (Das Rad der Zeit) und Thomas Kretschman einen rivalisierenden Rennfahrer bzw. seinen Vater spielen wird.

Sony Pictures und PlayStation Productions haben Anfang des Jahres bestätigt, dass ein Gran Turismo-Film in Arbeit ist (öffnet in einem neuen Tab) - und dass Neill Blomkamp, der Regisseur von District 9, Regie führen wird.

Geri Halliwell-Horner, also known as Ginger Spice from the Spice Girls, has been cast in Sony's upcoming GRAN TURISMO movie, out next August. pic.twitter.com/OkFb1HDVB6November 4, 2022 See more

In der offiziellen Beschreibung der Verfilmung der Rennsimulation heißt es: "Basierend auf einer wahren Geschichte ist der Film die ultimative Wunscherfüllungsgeschichte eines jugendlichen Gran Turismo-Spielers, dessen Spielfähigkeiten eine Siegesreihe von Nissan-Wettbewerben hervorgebracht haben, um ein schlussendlich ein echter professioneller Rennfahrer zu werden."

Die Neuzugänge gesellen sich zu David Harbour, Archie Madekwe, Orlando Bloom und Darren Barnett, die alle bereits an der Produktion beteiligt sein sollen.

Jason Hall, der Autor von American Sniper, hat das Drehbuch geschrieben, während Asad Qizilbash und Carter Swan von PlayStation Productions neben Doug Belgrad und Dana Brunetti als Produzenten unter Vertrag stehen. So wie es aussieht, soll der Film - ein Nachfolger des letzten Videospiels der Studios, Uncharted, das an den weltweiten Kinokassen mehr als 400 Millionen Dollar einspielte - am 11. August 2023 in die US-Kinos kommen.

Die PlayStation-Adaption von Gran Turismo für die große Leinwand ist nur eine von mehreren, die in Arbeit sind. Im Mai wurde bekannt gegeben, dass eine Fernsehserie auf der Grundlage des Sci-Fi-Spiels Horizon Zero Dawn in Entwicklung ist, die Dreharbeiten zu HBOs The Last of Us wurden kürzlich abgeschlossen und Will Arnett hat die Rolle des Sweet Tooth in einer Twisted Metal-Serie übernommen, die bei Peacock erscheinen soll. Ein Ghost of Tsushima-Film ist ebenfalls in Planung, ebenso wie eine God of War-Serie.

Die Verfilmung von Uncharted hat Nathan Drakes Schatzsuche gut auf die Leinwand gebracht, während Sonic the Hedgehog 2 ein verrückter und lustiger zweiter Ausflug für den Blauen Igel war. Auch der neue Super Mario Bros. Film, in dem Chris Pratt und Jack Black die Hauptrollen spielen werden, wird in die Kinos kommen.