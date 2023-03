Fury of the Gods Regisseur verrät die "wirklich gute" Deleted-Scene

Der Regisseur von Fury of the Gods hat die "wirklich gute" Deleted-Scene verraten, die er enttäuscht auf dem Boden des Schneideraums gelassen hat.

In einem exklusiven Gespräch mit TechRadar vor der Veröffentlichung des DC Extended Universe (DCEU (Öffnet sich in einem neuen Tab))-Films erklärte David F. Sandberg, dass er eine Szene mit Mary Bromfield (Grace Caroline Currey) am ungernsten aus dem endgültigen Schnitt entfernt hat.

Die Szene, in der Mary als ihr mit Superkräften ausgestattetes Alter Ego Essensbestellungen ausliefert, hätte zu dem Thema von Shazam! 2 gepasst, in dem es um Teenager geht, die aufgrund anderer Verpflichtungen wichtige Lebenserfahrungen verpassen. Das ist ein zentrales Thema des Film uns auch Teil meiner Review zu Shazam! Fury of the Gods (Öffnet sich in einem neuen Tab). Gerade für Mary und Freddy (Jack Dylan Grazer) geht es hier nämlich mehr und mehr darum, eigene Weg zu gehen.

Mary (Mitte) sehnt sich in Shazam! 2 danach, eine richtige Erwachsene zu sein. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

"Auf der Blu-Ray wird es etwa eine halbe Stunde an gelöschten und alternativen Szenen geben", sagte Sandberg. "Aber die wichtigste Szene, die ich vermisst habe, war die mit Mary. Sie ist so etwas wie eine Postmates-Fahrerin, aber sie fährt nicht - sie nutzt ihre Supergeschwindigkeit und ihre Flugkräfte, um sich fortzubewegen.

Wir sehen, wie sie ihre Runden dreht und Essen zu einem College bringt, wo sie einige alte Schulfreunde trifft. Du siehst, wie sie sich danach sehnt, aufs College zu gehen und mit Leuten in ihrem Alter zusammen zu sein, aber sie muss eine Superheldin sein. Du weißt, dass Billy versucht, alle zusammenzuhalten, obwohl jeder sein eigenes Ding machen will. Diese Szene hat ihrer Figur wirklich gut getan und Grace hat einen wirklich guten Job gemacht. Aber es war so einfach, sie zu kürzen, und der Film war schon zu lang, also haben wir sie zum Wohle der Laufzeit weggelassen."

Die Szene mit Mary ist nicht die einzige, die Sandberg in der Fortsetzung des Superheldenfilms (Öffnet sich in einem neuen Tab)weggelassen hat. Im Vorfeld der Veröffentlichung verriet Sandberg auf Twitter (Öffnet sich in einem neuen Tab)einige andere Szenen, die es nicht in den Film geschafft haben. In einer Szene frisst der Drache Ladon ein Auto, das Shazam nach ihm wirft. In einem anderen, humorvolleren Clip dagegen, vermasselt D.J. Cotronas Pedro die oft verspotteten Landungen der Superhelden.

Going through my early animatics for Shazam 2 (made with Grease Pencil in Blender) and I'd forgotten I did this spoof on superhero landings for Pedro. Kind of wish that had made it into the movie. pic.twitter.com/hiOafnhD1lFebruary 1, 2023 See more

Doch wie ich in meiner Shazam! 2-Kritik sage, ist der Film auch ohne diese Szenen ein wirklich unterhaltsam, obgleich er seine Hauptthemen zugunsten von allgemeiner Superheldenkost ausklammert.

Es gibt noch andere Szenen, die Fans in Fury of the Gods interessieren werden, darunter eine, in der ein weiterer DC-Superheld einen kurzen Cameo-Auftritt bekommt. Lies unser exklusives Gespräch mit Sandberg (Öffnet sich in einem neuen Tab) darüber, wie es zu diesem großen Auftritt kam.

