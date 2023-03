Shazam! Fury of the Gods Cameo war leider keine große Überraschung mehr

Hey, du! Willst du in Shazam! Fury of the Gods mitspielen?

ACHTUNG! Fette Spoiler zu Shazam! Fury of the Gods

Shazam! Fury of the Gods-Regisseur David F. Sandberg hat verraten, dass der Cameo-Auftritt dieser besonderen DC-Figur von Anfang an Teil des Superheldenfilms war.

In einem exklusiven Gespräch mit TechRadar vor der Veröffentlichung des Films aus dem DC Extended Universe (Öffnet sich in einem neuen Tab) (DCEU) - lies unsere Shazam! Fury of the Gods-Review (Öffnet sich in einem neuen Tab), falls du es noch nicht getan hast - erklärte Sandberg, wie diese Superheldin ihren Weg in die Fortsetzung fand.

Sandberg und die Autoren von Shazam! 2, Henry Gayden und Chris Morgan, wollten von Anfang an, dass Wonder Woman einen Auftritt in Fury of the Gods hat. Das erklärte Sandberg gegenüber TechRadar: "Nein, das [Wonder Womans Auftritt] war von Anfang an im Drehbuch vorgesehen."

Obwohl er sich wünschte, Diana Prince in Shazams zweitem Live-Action-Film zu sehen, war Sandberg skeptisch, ob Gal Gadot und/oder Warner Bros. zustimmen würden, sie in den Film aufzunehmen. Wie kommt das? Sandberg hat schon einmal Pech gehabt: Der Regisseur hatte erwartet, Henry Cavills Superman für einen Cameo-Auftritt in Shazam! 2019 zu gewinnen, doch das scheiterte in letzter Minute.

"Ich hatte meine Zweifel, dass es tatsächlich passieren würde", sagte Sandberg. "Das lag daran, was mit Henry im ersten Film passierte, [sodass] ich einen Ersatzmann nehmen und seinen Kopf abschneiden musste. Aber ja, Wonder Woman war immer dabei, auch wenn ich nicht dachte, dass wir Gal bekommen würden."

Der Auftritt von Wonder Woman dürfte keine allzu große Überraschung sein. Wie Shazam hat auch die DC-Superheldin als Tochter von Zeus eine Verbindung zur griechischen Mythologie. In Anbetracht von Shazams eigener Verbindung zu den griechischen Göttern und dem Auftauchen der feindlichen Töchter des Atlas in "Fury of the Gods" scheinen Shazam und Wonder Woman wie füreinander geschaffen zu sein.

Zumindest, was das Zusammenspiel angeht. Wie Fury of the Gods zeigt, hat Shazam - oder besser gesagt der Teenager Billy Batson - keine Chance, mit Wonder Woman auszugehen, auch wenn sich der Film in einer amüsanten Traumsequenz darüber lustig macht. Wie Sandberg verriet, war Gadots Auftritt in Shazam! 2 immer nur ein Cameo-Auftritt, was bedeutet, dass es nie ein anderes Drehbuch gab, in dem sie eine größere Rolle spielte.

"Gal hatte nie eine größere Rolle, denn du weißt ja, dass wir sie nie bekommen werden", fügte Sandberg hinzu. "Wir sind mit diesem Film viel größer geworden, aber es ist immer noch Shazam. Er ist ein bisschen kleiner als andere Superheldenfilme, deshalb war ich froh, dass wir sie überhaupt bekommen haben. Ich dachte: 'Endlich haben wir einen DC-Cameo mit dem Kopf eines echten Schauspielers im Film!

"Das ermöglichte uns auch die Szene mit dem Kopf des Zauberers auf Wonder Womans Körper, um die Leute ein wenig zu necken. Das kannst du nur machen, wenn du sie am Ende tatsächlich auftauchen lässt. Sonst wären die Leute p****d und würden unbeeindruckt aus dem Kino gehen."

Zum Leidwesen von Sandberg, den Darstellern und der umfangreichen Crew des Films wurde Wonder Womans Auftritt überraschend vor der Veröffentlichung von Fury of the Gods verraten. Ein TV-Spot für den Film, der am vergangenen Wochenende (11./12. März) veröffentlicht wurde, bestätigte ihren Auftritt in Shazam! 2 - eine Enthüllung, die Sandberg dazu veranlasste, eine Warnung an seine Follower zu tweeten, in der er sie auf die Spoiler in der Werbung hinwies und auf alle anderen wichtigen Spoiler, die die Zuschauer vermeiden sollten, bevor sie den Film auf der Leinwand sehen.

Es ist unklar, warum Warner Bros. beschlossen hat, Wonder Womans Cameo in einem TV-Spot zu veröffentlichen. Vielleicht waren die Verantwortlichen des Studios besorgt, dass der kommende DCEU-Film an den Box Office-Kassen nicht gut laufen würde. Die Enthüllung, dass Wonder Woman in Shazam! Fury of the Gods auftaucht, könnte einige Zuschauer, die den Film wahrscheinlich nicht im Kino sehen wollten, dazu bewegen, doch ins Kino zu gehen, um zu sehen, welche Rolle Diana in der Handlung spielt.

In jedem Fall ist es ein lustiger Cameo-Auftritt, der Gadot einen Abschluss für die Rolle der ikonischen Superheldin im DCEU bietet. Der neue Co-Chef der DC Studios, James Gunn, hat (laut IGN (Öffnet sich in einem neuen Tab)) bestätigt, dass er mit Gadot über einen möglichen Auftritt in seinem und Peter Safrans neu gestalteten DC Cinematic Universe (DCU) (Öffnet sich in einem neuen Tab)gesprochen hat. Es ist jedoch unklar, ob Gadot ihre Rolle als Wonder Woman wieder aufnehmen oder ob sie eine andere spielen wird. Sollte letzteres der Fall sein, könnte "Fury of the Gods" einer ihrer letzten Auftritte als beliebte Superheldin sein.

