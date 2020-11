Freier Speicherplatz der PS5 verheißt nichts Gutes

Die PS5 ist eine Woche von ihrem US-Launch entfernt – in Europa erscheint sie erst am 19.11. – und jetzt sieht es so aus, als wüssten wir, wie viel freien Speicherplatz die SSD der neuen Konsole besitzt. Twitter-Nutzer @Okami13_ hat ein Foto von einem mittlerweile gelöschten YouTube-Video geteilt, demzufolge die Testeinheiten, die an Redaktionen weltweit verschickt wurden, nur 667 GB freien Speicherplatz von 825 GB insgesamt haben.

In case you needed any more confirmation - the #PS5 review kits have 667 GB of storage. Looks like that's with Astro's Playroom installed.https://t.co/jccCoosOkm pic.twitter.com/XgwfmiWThyNovember 3, 2020