Final Fantasy 16-Präsentation zeigt tolle Kämpfe und alberne NPC-Namen

Letzte Woche wurde eine umfangreiche Präsentation zum Stand von Final Fantasy 16 veröffentlicht, in der zahlreiche neue Gameplay-Features, Story-Beats und RPG-Elemente vorgestellt werden.

In der beeindruckenden 25-minütigen Präsentation werden eine Reihe spannender Features vorgestellt, darunter rasante und optisch ansprechende Echtzeitkämpfe, das Versteck des Protagonisten, Monsterjagden, großartige Zwischensequenzen und knallharte Kämpfe gegen alle möglichen Gegner.

Final Fantasy 16 (Öffnet sich in einem neuen Tab), das am 22. Juni für die PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) erscheint, verspricht einen neuen Schritt für die Serie hin zu einem actionorientierten Erlebnis, das ein breiteres Publikum ansprechen soll. Nach dem neuesten Trailer zu urteilen, können wir uns auf eine Menge freuen. Die Kämpfe wirken rasant und flüssig und erinnern an das Final Fantasy 7 Remake (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder sogar an Devil May Cry 5.

Obwohl es sich nicht um ein Open World-Spiel wie Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Öffnet sich in einem neuen Tab) handelt, zeigt die Präsentation einige Erkundungselemente sowie eine Reihe von Nebenquests und sogar einen Arcade-Modus für Leute, die ihre Kampfkünste mit anderen Spielern auf der ganzen Welt vergleichen wollen.

Moderator Michael-Christopher Koji Fox nahm sich auch die Zeit, Cids Versteck vorzustellen, die Operationsbasis des Protagonisten Clive und Heimat seines Mentors, des schroffen Cidolfus, der wie Sean Bean klingt. Hier können die Spieler ihre Rüstung und Waffen aufrüsten, Details zu Nebenquests erfahren und NPCs befragen, um mehr über die Spielwelt zu erfahren.

Of Loresmice and Loresmen

Als ich erfuhr, dass der Informant des Verstecks "Loresman Harpocrates" heißt, musste ich den Trailer anhalten. Ich bin ein eingefleischter Final Fantasy-Fan und freue mich sehr auf Final Fantasy 16. Als ich jedoch den noch unglücklicheren Namen dieses Mannes sah, musste ich lachen. Mein Lachanfall war jedoch nicht aus Grausamkeit oder Spott entstanden, sondern aus einer unverhohlenen Vorliebe für genau diese Art von Nomenklatur-Schikanen - ein selbstironisches Eingeständnis, dass die hochdramatischen Welten von Final Fantasy manchmal ein bisschen albern sein können, und das ist okay.

Wenn du etwas liebst, fängst du an, seine Macken als liebenswerte Erinnerungen an deine Gefühle zu sehen. So ging es mir mit Loresman Haropcrates. Final Fantasy 16 bleibt trotz seiner Bemühungen um mehr Mainstream-Appeal den charmanten Eigenheiten der Serie treu.

Diese kuriosen Namen kommen daher, dass das Spiel aus dem japanischen Original übersetzt wurde, wo die sprachliche Sparsamkeit des zeichenbasierten Alphabets in Kombination mit der Arbeit ehrgeiziger Lokalisierungsteams zu einigen einprägsamen Namen führt.

Allein im Trailer sehen wir Vivian Ninetales, ein Monster namens "Beinfresser" und, mein persönlicher Favorit, "Republikanischer Kriegspanther".

Diese Art von Namen zeigt mir, dass Final Fantasy 16 auf dem richtigen Weg ist. Ungeachtet des Budgets und der hohen Erwartungen, die an das Spiel geknüpft sind, ist es nach wie vor bereit, seine eigenen charmanten Eigenheiten zu zelebrieren, ähnlich wie es Entwickler Creative Business Unit 3 in Final Fantasy 14 Online tut. Das scheint ein sehr gutes Zeichen für das fertige Produkt zu sein.

Rechtzeitige Beschwerde

(Image credit: Square Enix)

In der Präsentation wird auch ein willkommenes Feature für den Kampf vorgestellt: das Timely-Zubehör. Wenn du diese Accessoires ausrüstest, verändern sie das Kampfsystem des Spiels grundlegend und machen das Spiel auch für Leute zugänglich, die mit Echtzeitkämpfen weniger vertraut sind.

Diese Accessoires gibt es in vielen verschiedenen Varianten, mit denen du den Kampf individuell gestalten kannst, um dein Spielerlebnis an deinen Spielstil anzupassen. Wenn du das Ausweichen frustrierend findest, kann das Spiel es für dich übernehmen. Wenn du gerne perfekt ausweichst, es aber schwierig findest, die "Perfect Dodge"-Zeichen zu treffen, gibt es ein weiteres Zubehör, das die Zeit verlangsamt, um auf eingehende Angriffe zu reagieren.

Das geht über die herkömmliche Schwierigkeitsauswahl hinaus und sorgt für ein anpassbares Spielerlebnis. Ich kann verstehen, wenn dich die rasante Action von Final Fantasy 16 ein wenig einschüchtert. Dafür ist das Timely-Zubehör eine tolle Möglichkeit, das Spiel auch dann zu genießen, wenn man es absolut nicht beherrscht. Außerdem ist das Zubehör völlig optional, so dass Leute, die das volle Erlebnis haben wollen, das auch bekommen.

Alles in allem macht mich die Präsentation von Final Fantasy 16 (Öffnet sich in einem neuen Tab) sehr neugierig auf das Endprodukt. Ich kann es kaum erwarten, Clives Geschichte zu entdecken, in die großartigen Kämpfe einzusteigen und mit meinem neuen besten Freund zusammen zu sein: Loresman Harpocrates.