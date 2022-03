Far Cry 6 mit gesamtem DLC am Wochenende kostenlos spielbar

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass Spielerinnen und Spieler Far Cry 6 und den gesamten zusätzlichen Content am Wochenende kostenlos spielen können. Darüber hinaus gibt es auf mehreren Plattformen große Rabatte.

Das Angebot gilt vom 24. bis zum 27. März auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Ubisoft erlaubt es sogar, das Spiel schon heute im Voraus herunterzuladen, um so viel wie möglich vom Wochenende mit Far Cry 6 zu haben.

Es gibt keine Einschränkungen, was die Inhalte angeht – das komplette Spiel wird verfügbar sein, einschließlich des gesamten DLC. Wenn du Far Cry 6 bereits besitzt, aber bisher den Season Pass oder andere zusätzliche Inhalte gemieden hast, kannst du diesen nun testen.

Insbesondere sind auch die DLCs um die bekanntesten Antagonisten der Reihe enthalten, wenn du dich weiter mit ihnen auseinandersetzen willst: Vaas: Insanity, Pagan: Control und Joseph: Collapse.

In diesem Zusammenhang ist Far Cry 6 auch auf etlichen Plattformen stark reduziert. Wenn dir das Spiel also gefällt, kannst du es dir auch recht günstig dauerhaft holen. Grob über den Daumen gepeilt gibt es auf das Hauptspiel 50 % Rabatt und 35 % auf den Season Pass. So sieht die Aktion im Detail aus:

Ubisoft Store: Ab sofort bis Ende März, 40 % Rabatt im Rahmen des Spring Sale

Ab sofort bis Ende März, 40 % Rabatt im Rahmen des Spring Sale Xbox: Im Rahmen der „Deals der Woche“ vom 25. bis zum 28. März, 50 % Rabatt auf die Standard- und die Gold-Edition des Spiels und 35 % Rabatt auf den Season Pass.

Im Rahmen der „Deals der Woche“ vom 25. bis zum 28. März, 50 % Rabatt auf die Standard- und die Gold-Edition des Spiels und 35 % Rabatt auf den Season Pass. PlayStation: Im Rahmen des Deal of the Week vom 23. bis zum 30. März, 50 % Rabatt auf die Standard- und die Gold-Edition des Spiels und 35 % Rabatt auf den Season Pass.

Im Rahmen des Deal of the Week vom 23. bis zum 30. März, 50 % Rabatt auf die Standard- und die Gold-Edition des Spiels und 35 % Rabatt auf den Season Pass. Epic Games Store: Im Rahmen des Epic Frühlings-Sale, 50 % Rabatt auf alle Editionen des Spiels und 35 % Rabatt auf den Season Pass. Im Epic Games Sstore gibt es außerdem 35 % Rabatt auf den Vaas: Insanity- und 25 % auf den Pagan: Control-DLC.

Im Rahmen des Epic Frühlings-Sale, 50 % Rabatt auf alle Editionen des Spiels und 35 % Rabatt auf den Season Pass. Im Epic Games Sstore gibt es außerdem 35 % Rabatt auf den Vaas: Insanity- und 25 % auf den Pagan: Control-DLC. Stadia: Vom 24. bis zum 31. März, 50 % Rabatt auf die Standard-, Gold- und Ultimate-Editionen des Spiels und 35 % Rabatt auf den Season Pass. Ab sofort bis zum 31. März 40 % Rabatt auf die Deluxe Edition.

Far Cry 6 ist im Oktober 2021 erschienen und bietet Spielerinnen und Spielern einen großen Spielplatz für Chaos und Zerstörung. Die Handlung spielt auf der fiktionalen Karibikinsel Yara, wo sie damit beauftragt werden, den Diktator Anton Castillo, gespielt von Giancarlo Esposito, zu stürzen.