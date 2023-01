Dieser neue Nintendo Switch-Controller erinnert an das legendäre kabellose Gamecube-Pad

Es gibt einen neuen Nintendo Switch-Controller, der große Ähnlichkeit mit einem der besten Gamepads in Nintendos Geschichte hat. Der NYXI Wizard ist ein neuer, kabelloser Nintendo Switch-Controller, der das ausgefallene Layout des Nintendo Gamecube-Pads mit der großen grünen A-Taste und den leicht schrägen X- und Y-Tasten nachahmt. Aber es gibt eine ganze Reihe von Extras, die den Wizard in die Kategorie der "Profi"-Controller einordnen.

Der NYXI Wizard ist derzeit auf der Website von NYXI für 69 US-Dollar (ca. 64 Euro erhältlich. Es ist nur der US-Preis angegeben, aber Controller kann auch international versendet werden.

Er sieht also aus wie ein Gamecube-Controller, aber das scheint nicht alles zu sein, was der NYXI Wizard zu bieten hat. Die Benutzer können den Controller in hohem Maße anpassen, z. B. die Sticks austauschen und eine Profilfunktion für die Tastenbelegung verwenden.

Das Pad verfügt außerdem über zwei Turbo-Funktionstasten für schnelle Eingaben, zwei Tasten auf der Rückseite für die Belegung sekundärer Eingaben, sehr kurze Trigger-Locks, die dem Nintendo Switch Pro Controller nicht unähnlich sind, und einen angenehmen Lichteffekt auf den Facebuttons.

Smash or pass?

Mit dem Wizard vermarktet NYXI seinen Controller vor allem für Super Smash Bros. Ultimate. Auf der Website von NYXI wird sogar stolz darauf hingewiesen, dass der Wizard der beste Controller für den legendären Crossover-Brawler von Nintendo und Sora Ltd. ist.

Das ist eine kühne Behauptung, aber es könnte etwas Wahres an ihr dran sein. Der Nintendo Gamecube-Controller ist seit langem ein fester Bestandteil der Super Smash Bros.-Community. Zum Start von Super Smash Bros. Ultimate gab es sogar eine Sonderedition des Gamecube-Controllers, damit die Spieler, die ihn bevorzugten, nicht im Regen stehen gelassen wurden.

Aber der NYXI Wizard scheint noch einen Schritt weiter zu gehen. Er sieht nicht wie ein gewöhnliches Gamecube-Pad aus. Vielmehr ist es ganz klar dem Wavebird nachempfunden, einem kultigen kabellosen Gamecube-Controller, der damals sehr begehrt war. Wie zu erwarten, erzielt der Wavebird heutzutage auf Auktionsplattformen lächerlich hohe Preise. Daher sind Optionen wie der NYXI Wizard eine Erleichterung für diejenigen unter uns, die ein ähnliches Erlebnis suchen.

Auch dieses Pad werden wir im Auge behalten. Wenn es gut genug ist, könnte es auf unserer Liste der besten Nintendo Switch-Controller landen, die du dir gerne in unserem Kaufberater etwas genauer anschauen kannst.