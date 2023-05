Die Pokémon-Entwickler versuchen sich an etwas Neuem

Private Division hat ein neues Projekt angekündigt, das in Zusammenarbeit mit dem Pokémon-Entwickler Game Freak entsteht. Diese neue IP soll ein "kühnes und tonal andersartiges" Action-Adventure sein, das für PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab)|S (Öffnet sich in einem neuen Tab) erhältlich sein wird. Private Division hat zwar noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, aber wir gehen davon aus, dass die neue IP um das Jahr 2026 erscheint.

Die trägt den Codenamen Project Bloom und stellt eine spannende und einzigartige Zusammenarbeit zwischen den beiden Studios dar. "Wir sind bereit, Game Freak bei der Entfaltung ihres Potenzials zu unterstützen und fühlen uns geehrt, der erste westliche Publisher zu sein, der mit diesem außergewöhnlich talentierten und bewährten Team zusammenarbeitet, um eine mutige neue IP zu entwickeln", so Michael Worosz, Leiter von Private Division, in einem Blogbeitrag (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Blühend vor Freude

(Image credit: Game Freak )

Angesichts der Geschichte der beiden Entwickler gibt es viel Grund zur Freude, was diese neue IP angeht. "Private Division war von Anfang an der Publisher, mit dem wir bei unserem neuen Spiel zusammenarbeiten wollten", sagt Game Freak Director Kota Furushima. "Ihre Erfolgsbilanz und ihr globales Fachwissen geben uns das nötige Vertrauen, um ein mitreißendes neues Action-Adventure zu entwickeln, über das wir in Zukunft gerne mehr berichten werden."

Zur Feier der neuen Zusammenarbeit haben Private Division und Game Freak einen ersten Blick auf Project Bloom und ein Konzeptbild veröffentlicht. Das Bild zeigt eine kleine Figur mit moosbewachsener Kleidung, die mitten in einem sumpfigen Wald steht, umgeben von hängenden Ranken, massiven Bäumen und glühendem Staub.

Auf den ersten Blick ist Project Bloom weit entfernt von der üblichen Serie, für die Game Freak bekannt ist, wie z. B. der cartoonhaften und farbenfrohen Welt von Pokémon Karmesin und Purpur (Öffnet sich in einem neuen Tab), aber der kindliche Mystiker auf dem Teaserbild wirkt auf die richtige Weise vertraut und faszinierend.