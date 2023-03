Die GPU-Anforderungen des PC-Ports von The Last of Us wurden herabgestuft

(Bildnachweis: The Last of Us)

Aufgepasst ... (Image credit: Future) ... seit Anfang des Jahres posten wir auf unserem Twitteraccount TechRadar Deutschland (@TechradarDE (Öffnet sich in einem neuen Tab)) jeden Tag aktuelle News, Bestenlisten oder neue Testberichte, um dich jederzeit über das informiert zu halten, was gerade in der Technikwelt abgeht. Weitere Infos gibt's hier. (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Letzte Woche haben Naughty Dog und Sony die PC-Ports für The Last of Us (Öffnet sich in einem neuen Tab) veröffentlicht. Wenn du dich über die Mindestanforderungen erschrocken hast, dann gibt es gute Nachrichten: Sie wurden aktualisiert und sind jetzt nicht mehr ganz so anspruchsvoll. Interessanterweise ist auf dem neuen Anforderungsprofil auch das Iron Galaxy-Logo zu sehen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen für die Portierung verantwortlich ist.

The Last of Us ist ein Spiel, das vielen Leuten am Herzen liegt. Es wurde nicht nur von der Kritik gelobt, sondern auch die HBO Serie, die auf dem Spiel basiert (Öffnet sich in einem neuen Tab), kam sehr gut an, so dass der Hype um die PC-Portierung größer denn je ist. Neben dem Hinzufügen des Iron-Galaxy-Logos gibt es auch ein paar kleinere Änderungen bei den empfohlenen Anforderungen.

Die gute Nachricht ist, dass die aktualisierten Anforderungen niedriger sind als zuvor, was bedeutet, dass mehr PC-Spieler das Spiel spielen können, ohne ihre Hardware aufrüsten zu müssen. In der Grafik unten kannst du zum Beispiel sehen, dass, wenn dein Leistungsziel 60 fps bei 1080p ist, Spieler bereits mit einer scheinbar weniger leistungsstarken AMD Radeon RX 5700 XT (8GB) in der Lage sein werden, diese Spezifikation zu erfüllen, anstatt mit der AMD Radeon RX 5800 XT (8GB).

Viele Leute haben darauf hingewiesen, dass AMD trotz der AMD Radeon RX 5700 XT (8GB) und sogar der AMD Radeon RX 6800 XT (Öffnet sich in einem neuen Tab) nie eine AMD Radeon RX 5800 XT herausgebracht hat. Der Hinweis auf die GPU in den ursprünglichen Systemanforderungen scheint ein unglücklicher Tippfehler gewesen zu sein.

Wir sind zuversichtlich, dass das Spiel auf dem PC genauso gut läuft und Spaß macht wie auf der Konsole, denn Iron Galaxy hat mit der Portierung von Uncharted: Legacy of Thieves Collection gute Arbeit geleistet - keine sensationelle Portierung, aber auf jeden Fall solide genug, um das Gaming-Erlebnis nicht zu beeinträchtigen.

Image 1 of 2 Previous Specification Sheet (Image credit: Naughty Dog ) New PC Specs with Iron Galaxy Logo (Image credit: Naughty Dog )



Tolle Neuigkeiten für alle!

Während wir uns auf die Veröffentlichung der PC-Version von The Last of Us am 28. März vorbereiten, freuen wir uns über die Anpassungen, die vorgenommen wurden, damit auch Gamer mit älterem Equipment das Spiel mit einer angemessenen Kapazität genießen können. Der Hinweis auf die nicht existierende AMD Radeon RX 5800 XT war zwar ein Fehler, aber wir sind froh, dass es anscheinend die günstigere RX 5700 XT und nicht die teurere AMD Radeon RX 6800 XT sein sollte. Wenn es um PC-Spezifikationen geht, kann eine verirrte Zahl den Kontext ziemlich drastisch verändern.

Angesichts der Popularität der Serie und des anschließenden Wiederauflebens der Fangemeinde werden sich viele Neueinsteiger von The Last of Us (Öffnet sich in einem neuen Tab) über die verbesserte Spezifikationsliste freuen.

Wir hoffen, dass sich dieser Trend in Zukunft fortsetzt und dass diejenigen unter uns, die auf ältere Geräte angewiesen sind, bei der Portierung von Spielen von der Konsole auf den PC nicht vergessen werden. In diesem Fall gibt es zwar keine drastischen Änderungen bei den Hardware-Spezifikationen, aber genug, um hoffentlich eine positive Reaktion der Community hervorzurufen.