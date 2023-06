Die GeForce RTX 4060 könnte früher kommen als wir denken

Als Nvidia im Mai 2023 die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GB auf den Markt brachte, verrieten sie auch, dass die RTX 4060 ohne Ti im Juli folgen würde. Ein neuer Bericht deutet nun aber darauf hin, dass sie vielleicht doch etwas früher erscheint.

Laut einem Dokument, das von dem zuverlässigen Twitter-Leaker MEGAsizeGPU geleakt und von VideoCardZ bestätigt wurde, ist das neue Erscheinungsdatum der 29. Juni. Dieses Dokument scheint den kompletten Zeitplan für die Auslieferung, das Test-Embargo und die Veröffentlichung der RTX 4060 im Einzelhandel zu enthalten:

9. Juni: AIC Presse & Influencer Seeding List Einreichung

12. Juni: Schiff zum Kanal/NDA-Kanal Embargo

21. Juni: AIC Presse & Influencer Seeding

28. Juni: Bewertungen von MSRP-Modellen

29. Juni: Rezensionen von Nicht-MSRP-Modellen und Verkaufsstart im Regal

(Image credit: VideoCardZ)

Diesem Dokument zufolge teilt Nvidia das Test-Embargo wohl auf MSRP- und Nicht-MSRP-Karten auf, was laut VideoCardZ ein Prozess sein könnte, der in Zukunft bei anderen Produkten wiederholt wird. Außerdem wird die 16 GB Nvidia RTX 4060 Ti in dem Dokument nicht erwähnt, obwohl sie offiziell immer noch für Juli 2023 angekündigt ist.

Obwohl wir keine weiteren offiziellen Informationen zu dieser Änderung des Veröffentlichungsdatums haben, hatte MEGAsizeGPU zuvor Informationen über die drei SKUs der RTX 4060 Ti und 4060 geleakt, die sich alle als korrekt herausstellten. An diesem neuesten Bericht könnte also etwas dran sein. Allerdings müssen wir die Bestätigung von Nvidia Ende Juni abwarten, um sicherzugehen.

Die RTX 4060 könnte Nvidias Retterin sein

Der Druck auf die RTX 4060 ist groß - oder zumindest groß genug, um Nvidia eine dringend benötigte Präsenz auf dem Markt für erschwingliche Mittelklasse-Grafikkarten zu verschaffen. Und es braucht auf jeden Fall eine Karte, die besser abschneidet als die offenbar angeschlagene RTX 4060 Ti.

Es gibt nicht nur Berichte, dass sich die in Japan und in wichtigen PC-Gaming-Märkten wie Deutschland schlecht verkauft, sondern auch, dass AMDs konkurrierende Mittelklasse-Option, die RX 7600, in denselben Märkten viel besser abschneidet. In einigen Fällen wurde sogar berichtet, dass AMD mancherorts ausverkauft ist, während Nvidia nur 1/10 seines Kartenbestands abnimmt.

Natürlich gibt es einen Punkt, der die 4060 bremsen könnte, und das sind ihre nur 8 GB VRAM. Vor einigen Jahren war das selbst für die anspruchsvollsten PC-Spiele mehr als genug, aber jetzt brauchen Spiele wie der PC-Port von The Last of Us: Part I das schon allein bei einer Auflösung von 1080p.

Wenn Nvidia auf sein Publikum hört und ein Modell der RTX 4060 mit 16 GB oder sogar 12 GB auf den Markt bringt, würde das nicht nur den Spielern helfen, sondern wäre auch die perfekte Antwort auf den Konkurrenten, die AMD Radeon RX 7600.