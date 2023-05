Geleakte AMD Radeon RX 7600 sieht aus wie die Mid-Range-GPU unserer Träume

Neu geleakte Produktdarstellungen einer AMD Radeon RX 7600 Desktop-Grafikkarte der Marke Sapphire zeigen ihr mögliches Design, während eine französische Website behauptet, die europäischen Preise zu kennen.

Die Produktdarstellungen zeigen sowohl die Verkaufsverpackung als auch die Karte selbst. Auf dem Bild des Kartons, das von VideoCardz (Öffnet sich in einem neuen Tab) veröffentlicht wurde, sehen wir die technischen Daten der Grafikkarte. Es zeigt die AMD Radeon RX 7600 mit 8 GB VRAM, was bereits in früheren Gerüchten angedeutet wurde, sowie 32 AMD RDNA 3 Compute Units und 32 MB AMD Infinity Cache, was zumindest bei dem geringen VRAM helfen sollte.

Andere Bilder zeigen, dass die RX 7600 über ein Standard-Doppellüfter-Setup und einen einzelnen achtpoligen Stromanschluss verfügt, was mit den 130 W übereinstimmt, die die Karte höchstwahrscheinlich braucht. Die Tatsache, dass die Desktop-RX 7600 32 CUs und 2.048 CUs hat, deutet darauf hin, dass sie mit den Spezifikationen der Radeon RX 7600M XT übereinstimmt, was wiederum bedeutet, dass die Desktop-Version im Vergleich zur mobilen RX 7600 15% mehr Shader-Prozessoren hat.

Die französische Website CowCotLand (Öffnet sich in einem neuen Tab) behauptet, dass die Karte 349 € kosten wird. Wie üblich bei Leaks, gibt es auf der französischen Website keine Quellen für die Informationen, also solltest du sie mit Vorsicht genießen.

Die Radeon RX 7600 könnte die Führung übernehmen

Wenn diese Berichte stimmen, wäre AMD damit in einer ausgezeichneten Position gegenüber seinem Konkurrenten Nvdia, der seine eigenen Mittelklassekarten GeForce RTX 4060 Ti (Öffnet sich in einem neuen Tab) und RTX 4060 (Öffnet sich in einem neuen Tab) spätestens im Juli auf den Markt bringen wird. Derzeit geht man von einer Preisklasse von etwa 350 US-Dollar für die RTX 4060 aus, was bedeutet, dass Team Red seinen Konkurrenten ernsthaft unterbieten könnte, wenn es seine eigene Karte in der schönen Preisklasse von 299 US-Dollar anbietet.

Darüber hinaus scheint es der RX 7600 auch nicht an Leistung zu mangeln. Trotz des enttäuschenden Arbeitsspeichers sollten die anderen Spezifikationen und die Leistung diese Mängel wettmachen - wenn die Leistung der Radeon RX 7600M XT ein Hinweis darauf ist.

Alles, was AMD tun muss, ist, die Preisklasse nicht zu sprengen, was Nvidia mit seiner RTX 4060 Ti zu geschehen droht (Öffnet sich in einem neuen Tab). Das könnte AMD in diesem wichtigen Marktsegment an die Spitze bringen. Natürlich sind die Gamer die wahren Gewinner, denn die beste billige Grafikkarte (Öffnet sich in einem neuen Tab) der aktuellen Generation wird zu einem sehr erschwinglichen Preis erhältlich sein.