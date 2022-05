Die erste Serie von PS Plus Premium-Spielen wurde enthüllt

Sony hat einige der Spiele enthüllt, die auf der neu gestalteten PS Plus-Abonnementplattform verfügbar sein werden. Wir haben eine Mischung aus Triple-A-Titeln und Retro-Klassikern, die ihren Weg zu dem Dienst finden werden.

PS Plus Extra- und PS Plus Premium-Mitglieder erhalten Zugang zu einer Reihe von PS5- und PS4-First-Party-Titeln, heißt es in dem Blogpost. Auf der Liste stehen große Namen wie Uncharted 4, God of War von 2018, Ghost of Tsushima und das Remake von Demon's Souls. Sony bestätigte auch, dass einige der verfügbaren Drittanbieter-Titel Assassin's Creed Valhalla, Hollow Knight, Marvel's Guardians of the Galaxy und Red Dead Redemption 2 sein werden.

Auf der Retro-Seite gibt es einige PS1- und PSP-Spiele, die für PS Plus Premium-Abonnenten verfügbar sein werden. Dazu gehören Hits wie Ape Escape, Tekken 2 und Worms Armageddon.

Eine Auswahl dieser Spieleklassiker wurde mit höheren Frameraten und Auflösungen aufgerüstet und in einigen Fällen wurden neue Benutzeroberflächen hinzugefügt, die zusätzliche Speichersysteme ermöglichen.

Die gute Nachricht: Wenn du bereits die digitale Version eines dieser Retro-Spiele im PlayStation Store gekauft hast, bekommst du die neue und verbesserte Version ohne zusätzliche Kosten. Und du kannst qualifizierte Titel auch einzeln kaufen.

Bei einigen Retro-Spielen, die im Service enthalten sind, handelt es sich um Remastered-Versionen, die ursprünglich für frühere Konsolengenerationen veröffentlicht wurden. Jak 2 zum Beispiel wird zwar spielbar sein, aber nur in der PS4-Remaster-Version, nicht in der ursprünglichen PS2-Version. Weitere Remaster sind Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, Borderlands: The Handsome Collection und Bioshock Remastered.

Darüber hinaus hat Sony mehrere PS3-Spiele bestätigt, die für PS Plus Premium-Abonnenten zum Streamen zur Verfügung stehen werden. Darunter sind einige herausragende Erstveröffentlichungen, wie Ratchet & Clank: A Crack in Time, Infamous 2 und Resistance 3, aber auch Titel von Drittanbietern wie Castlevania: Lords of Shadow 2 und Enslaved: Odyssey to the West.

Die vollständige Liste der Spiele, die Sony für PS Plus veröffentlicht hat, findest du unten in diesem Artikel. Denk daran, dass dies nicht die vollständige Liste der Titel ist, die zum Start von PS Plus im nächsten Monat erhältlich sein werden. PS Plus Premium wird insgesamt über 700 Spiele enthalten, es gibt also noch viele weitere Überraschungen.

Ubisoft kooperiert mit Sony PS Plus

Gleichzeitig mit der Vorstellung des PS Plus-Katalogs gab Ubisoft bekannt, dass das Unternehmen mit Sony zusammenarbeitet, um seinen eigenen Abonnementdienst Ubisoft+ in die überarbeitete PS Plus-Plattform zu integrieren.

Ubisoft+ gewährt Abonnenten unbegrenzten Zugang zu einer Reihe von Spielen, die von Ubisoft veröffentlicht wurden, darunter Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 4 und For Honor. Ubisoft+ ist derzeit nur für PC, Stadia und Amazon Luna verfügbar, wird aber in den Abos PS Plus Extra und PS Plus Premium enthalten sein.

Zum Start des neuen PlayStation-Abonnementdienstes wird der Ubisoft+-Katalog 27 Spiele umfassen. Laut Ubisoft wird diese Zahl bis Ende 2022 auf 50 anwachsen.

Ganz neue PS Plus-Spieleauswahl

PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Bloodborne | FromSoftware, PS4

| FromSoftware, PS4 Concrete Genie | Pixelopus, PS4

| Pixelopus, PS4 Days Gone | Bend Studio, PS4

| Bend Studio, PS4 Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

| Kojima Productions, PS4/PS5 Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

| Bluepoint Games, PS5 Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

| Lucid Games, PS5 Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

| Sucker Punch, PS4/ PS5 God of War | Santa Monica Studio, PS4

| Santa Monica Studio, PS4 Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games, PS4

| Guerrilla Games, PS4 Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Knack | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

| Sumo Digital, PS4 LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

| Insomniac Games, PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

| Insomniac Games, PS4/PS5 Matterfall |Housemarque, PS4

|Housemarque, PS4 MediEvil | Other Ocean, PS4

| Other Ocean, PS4 Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Resogun | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Returnal | Housemarque, PS5

| Housemarque, PS5 Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

|Media Molecule, PS4 The Last Guardian | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Until Dawn | Supermassive Games, PS4

| Supermassive Games, PS4 Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

|Naughty Dog, PS4 Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Third-party Studios

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

| Annapurna Interactive,PS4 Assassin’s Creed Valhalla*** | Ubisoft, PS4/PS5

| Ubisoft, PS4/PS5 Celeste | Maddy Makes Games, PS4

| Maddy Makes Games, PS4 Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

| Paradox Interactive, PS4 Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

| 505 Games, PS4/PS5 Dead Cells | Motion Twin, PS4

| Motion Twin, PS4 Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

| Square Enix Co. LTD, PS4 Hollow Knight | Team Cherry, PS4

| Team Cherry, PS4 Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

| Square Enix Co. LTD., PS4/PS5 Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

WB Games, PS4/PS5 Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

| Annapurna Interactive, PS4 Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

| Rockstar Games, PS4 Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

| Capcom Co., Ltd, PS4 Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

| Annapurna Interactive, PS4/PS5 The Crew 2*** | Ubisoft, PS4

Katalog der klassischen Spiele

PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, Original PlayStation

| Japan Studio, Original PlayStation Hot Shots Golf | Japan Studio, Original PlayStation

| Japan Studio, Original PlayStation I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, Original PlayStation

| Japan Studio, Original PlayStation Jumping Flash! | Japan Studio, Original PlayStation

| Japan Studio, Original PlayStation Syphon Filter | Bend Studio, Original PlayStation

| Bend Studio, Original PlayStation Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Third-party Studios

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

| Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

| Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation Worms World Party | Team 17, Original PlayStation

| Team 17, Original PlayStation Worms Armageddon | Team17, Original PlayStation

PS Plus Classic-Spielekatalog (Remaster)

PlayStation Studios

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Dark Cloud | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 FantaVision | SIE, PS4

| SIE, PS4 Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Jak II | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak 3 | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Siren | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Wild Arms 3 | SIE, PS4

Third-party Studios

Baja: Edge of Control HD | THQ Nordic, PS4

| THQ Nordic, PS4 Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

| 2K Games, PS4 Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

| 2K Games, PS4 Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

| Gearbox Publishing, PS4 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

| THQ Nordic, PS4 Lego Harry Potter Collection | WB Games, PS4

PS3 Spielekatalog

PlayStation Studios

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

| Creative Vault Studios, PS3 Demon’s Souls | From Software, PS3

| From Software, PS3 echochrome | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Hot Shots Golf: Out of Bounds | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Hot Shots Golf: World Invitational | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Ico | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Infamous | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

| Evolution Studios, PS3 MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

| Evolution Studios, PS3 Puppeteer | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 rain | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3

|Insomniac Games, PS3 Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Super Stardust HD | Housemarque, PS3

| Housemarque, PS3 Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Third-party Studios