Der Trailer zu Thor: Love and Thunder steht angeblich in den Startlöchern

Der erste Trailer zu Thor: Love and Thunder (opens in new tab) ist bereit, seinen Weg ins Internet zu finden, wie einer der Synchronsprecher des Films mitteilte.

Gaurav Chopra, der Hindi-Synchronsprecher des nordischen Gottes in seinen letzten drei Auftritten in Marvel-Filmen (opens in new tab), hat auf seinem offiziellen Instagram-Account (opens in new tab) verraten, dass der erste Trailer für Thor 4 (opens in new tab) offiziell fertig ist. In einer Story auf Instagram verriet Chopra, dass er seine Synchronarbeiten für den Trailer abgeschlossen hat und bestätigte damit, dass es einen Trailer gibt, der mit ziemlicher Sicherheit schon bald vor unseren Augen erscheinen wird.

Gaurav Chopra, Thors Hindi-Sprecher, hat bestätigt, dass ein "Love and Thunder"-Trailer in den Startlöchern steht. (Image credit: Gaurav Chopra)

Die Nachricht, dass der erste Teaser zu Thor: Love and Thunder auf dem Weg ist, wird die Fans des Marvel Cinematic Universe (opens in new tab) sicher freuen. Nachdem Moon Knight (opens in new tab) am 30. März auf Disney+ (opens in new tab) angelaufen ist, der Trailer und das Erscheinungsdatum von Ms. Marvel (opens in new tab) enthüllt wurden und die Werbekampagne für Doctor Strange 2 (opens in new tab) läuft, hatten viele gehofft, dass bald auch ein Trailer zu Thor 4 (opens in new tab) folgen würde.

Doch obwohl der Film in weniger als drei Monaten in die Kinos kommt, wurde noch immer kein Filmmaterial für das Marvel Phase 4 (opens in new tab)-Projekt veröffentlicht. Verständlicherweise sind die Fans zunehmend frustriert über die vermeintliche Verzögerung, obwohl es in den letzten Wochen Gerüchte gab, dass es Nachdrehs zu Thor 4 (opens in new tab) gegeben haben soll.

Nachdem Chopra jedoch bestätigt hat, dass er an der Synchronisation des Trailers für das Hindi sprechende Publikum arbeitet, sieht es so aus, als ob wir den ersten Thor 4 Trailer bald sehen werden. Hoffen wir es, denn sonst könnte ein weiterer Sturm der Begeisterung auf die Marvel Studios zukommen.

Thor: Love and Thunder kommt am 6. Juli in die deutschen Kinos.

Wann wird der Trailer zu Thor: Love and Thunder erscheinen?

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Es überrascht nicht, dass Chopras Instagram-Post die Fans in helle Aufregung versetzt hat. Viele von ihnen haben in einigen MCU (opens in new tab)-Sub-Reddits (opens in new tab) ihre Freude über die bevorstehende Ankunft des Trailers zum Ausdruck gebracht. Wenn verschiedene Synchronsprecher den Trailer erhalten haben, um daran zu arbeiten, kann die Veröffentlichung des Trailers vermutlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Wie wir bereits erwähnt haben, hat Marvel Studios die Presse- und Marketingkampagnen für Moon Knight abgeschlossen, während das Erscheinungsdatum und der Trailer für Ms. Marvel bereits veröffentlicht wurden. Mit Doctor Strange 2 steht auch bereits der nächste Phase 4-Film in den Startlöchern. So befindet sich der kommende Superheldenfilm (opens in new tab) in der letzten Phase seiner Werbekampagne – so steht die Pressevorführung vermutlich unmittelbar bevor.

Es ist also klar, dass Marvel mit der Vermarktung von Thor 4 definitiv beginnen kann. Actionfiguren (opens in new tab) und Werbematerial (opens in new tab) sind bereits im Internet aufgetaucht, und es gab offenbar auch schon interne Vorführungen (opens in new tab).

Wir vermuten, dass ein Trailer irgendwann diese Woche veröffentlicht wird, also zwischen dem 11. und 15. April. Da die Osterfeiertage vor der Tür stehen, wäre das eine tolle Überraschung. Schließlich waren wir uns fast schon sicher, dass ein mysteriöser Instagram-Post (opens in new tab) von Chris Hemsworth darauf hindeutete, dass wir am 11. April einen Trailer zu Gesicht bekommen.

Komm schon Marvel, es ist wirklich höchste Zeit für einen Thor 4-Trailer!