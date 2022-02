Der Releasetermin von Obi-Wan wurde bekannt gegeben

Obi-Wan Kenobi starrt Anakin Skywalker in Revenger of the Sith wütend an.

Nach monatelangen Spekulationen und Fan-Frust ist es endlich offiziell: Die Obi-Wan Kenobi-Fernsehserie hat ein konkretes Erscheinungsdatum.

Wie Disney und Lucasfilm am Mittwoch (9. Februar) in den sozialen Medien bekannt gaben, wird die Obi-Wan Kenobi-Fernsehserie am Mittwoch, den 25. Mai 2022, auf Disney Plus ausgestrahlt.

Das Veröffentlichungsdatum wurde von einem wunderschönen Poster begleitet, das Obi-Wan zeigt, wie er über die Sanddünen von Tatooine, dem legendären Star Wars Planeten, schreitet. Sieh dir das One Sheet unten an:

Interessanterweise fällt das Erscheinungsdatum von Obi-Wan nicht mit dem Star Wars Day zusammen, dem jährlichen Feiertag für alles, was mit Star Wars zu tun hat, der am 4. Mai stattfindet. Die Serie wird auch nicht früher im Mai erscheinen, wie wir in unserem Artikel über das Erscheinungsdatum von Obi-Wan vorausgesagt haben. Stattdessen wird er 45 Jahre nach dem Kinostart von Star Wars Episode IV: Eine neue Hoffnung in den USA veröffentlicht, was an sich schon eine coole Hommage ist.

In einer Pressemitteilung bekräftigten Disney und Lucasfilm, wo die Fernsehserie in der Star Wars-Zeitlinie angesiedelt sein wird.

Die Serie, in der Ewan McGregor seine Rolle als legendärer Jedi wieder aufnehmen wird, spielt ein Jahrzehnt nach Episode III: Die Rache der Sith. Die sechsteilige Serie folgt Obi-Wan, der weiterhin mit seiner größten Niederlage zu kämpfen hat - der Zerstörung des Jedi-Ordens und seiner Unfähigkeit, den ehemaligen Padawan Anakin Skywalker zu retten. Dieser hat sich der dunklen Seite zugewandt und die ikonische Rolle von Darth Vader übernommen.

McGregor trifft wieder auf Hayden Christensen, der seine Rolle als Sith-Lord aus der Prequel-Trilogie wieder aufnimmt. Eternals-Star Kumail Nanjiani, Game of Thrones-Darstellerin Indira Varma, Bright-Star Joel Edgerton und Bonnie Piesse von Revenge of the Sith gehören ebenfalls zur Nebenbesetzung der Serie.

Analysis: Forever Obi-Wan-ting a trailer

(Image credit: Disney)

Auch wenn es eine Erleichterung ist, endlich zu erfahren, wann Obi-Wans Fernsehserie auf Disney Plus ausgestrahlt wird, gibt es noch eine wichtige Sache, auf die wir warten: einen Trailer.

Wahrscheinlich haben Disney und Lucasfilm ihn noch eine Weile zurückgehalten, damit The Book of Boba Fett seine letzten Momente in den Sonnen von Tatooine genießen kann. Die letzte Star Wars-Fernsehserie endete erst am 9. Februar, also hat sie es verdient, noch ein bisschen länger im Rampenlicht zu stehen.

Trotzdem ist es seltsam, dass das Veröffentlichungsdatum und das offizielle Poster von Obi-Wan enthüllt werden, wenn Lucasfilm und Disney nicht vorhaben, bald einen Teaser zu veröffentlichen. Und zufälligerweise findet am Sonntag, den 13. Februar, der Super Bowl statt, bei dem die Studios neue Trailer und TV-Spots für ihre kommenden Filme und Fernsehserien zeigen.