Das PG-13-Rating von The Batman ist kein Problem

Matt Reeves The Batman wurde offiziell als PG-13 eingestuft und einige Fans sind nicht glücklich darüber.

Ein Twitter-Nutzer schrieb: "The Batman verdient ein R-Rating!", während ein anderer meinte: "Niemand will einen Batman, der nicht in seiner vollen Pracht ist: dunkel, düster, reif und ernst".

Andere verwiesen auf den offensichtlichen Wunsch der Warner Bros. Studios, die Vorführungen von The Batman so vielen Zuschauern wie möglich zugänglich zu machen, auch Kindern: "Abgefahrene [Entscheidung], aber vorhersehbar", schrieb ein Nutzer.

Aber die Fans des Dunklen Ritters müssen keine Angst haben. Robert Pattinsons Darstellung der kultigen Figur wird ganz sicher nicht durch eine Freigabe ab 12 Jahren behindert. Un das hat mehrere Gründe.

Erstens erlaubt ein PG-13-Rating (wie es von der US-Behörde MPAA vergeben wird) immer noch "starke gewalttätige und verstörende Inhalte, Drogeninhalte, starke Sprache und einige anzügliche Inhalte" in einem Film.

The Batman wird daher wahrscheinlich den düsteren Ton beibehalten, den die bisherigen Trailer gezeigt haben. Sehr blutig wird es zwar nicht zugehen, aber der knallharte Kampfstil von Pattinsons Batman wird dafür sorgen, dass Reeves Vision von Gotham ihrem Ruf als düstester Film gerecht wird.

Robert Pattinson im ersten Trailer zu The Batman (Image credit: Warner Bros.)

Außerdem ist The Batman der achte eigenständige Batman-Film in Folge, der in den USA ein PG-13-Rating erhält. Das bedeutet, dass Tim Burtons Batman und Batman Returns, Joel Schumachers Batman Forever und Batman & Robin sowie Christopher Nolans The Dark Knight-Trilogie alle das gleiche Rating erhielten.

Erinnerst du dich an Scarecrows furchterregendes Gesicht, die Geiselnahmen des Jokers, Harvey Dents halb verbranntes Gesicht und Banes öffentliche Hinrichtung eines Atomphysikers? Alles ab 12 Jahren freigegeben.

Eine Geschichte voller Gewalt

Regisseur Matt Reeves ist dafür bekannt, dass er die Grenzen der Freigabe ab 12 Jahren bis zum Äußersten ausreizt.

Sowohl Planet der Affen: Revolution und Planet der Affen: Survival als auch der Invasionsthriller Cloverfield sind extrem düster und enthalten Szenen, die man nicht unbedingt als kinderfreundlich bezeichnen kann.

Diejenigen, die befürchten, dass The Batman ein entschärftes, spannungsfreies Abenteuer durch Gothams Schattenseiten sein wird, haben also nichts zu befürchten. Im Jahr 2022 ist ein PG-13-Rating weniger ein Synonym für Ballermann-Unterhaltung als vielmehr eine Gelegenheit für Reeves und Co., ihre Version der Batman-Legende mit einem möglichst großen Publikum zu teilen.

In Deutschland warten wir noch auf die offizielle Altersfreigabe. Das PG-13-Rating legt jedoch nah, dass der Film hierzulande ebenfalls eine FSK-Freigabe von 12 Jahren bekommen könnte.

Robert Pattinsons Dunkler Ritter wird sich die Hände schmutzig machen, wenn der Film am 3. März in die deutschen Kinos kommt.