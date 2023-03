Bayonetta Origins war zeitgleich mit Bayonetta 3 in Entwicklung

Die Entstehungsgeschichte von Bayonetta Origins ist aktuell ein großes Thema in der neuen Ausgabe der Famitsu. In einem Interview mit dem japanischen Online-Magazin geben die verantwortlichen Entwickler von PlatinumGames und Nintendo nun erstmals einen Einblick in die Entstehung des Spin-Offs. Schließlich erschien Bayonetta Origins: Cereza And The Lost Demon nur wenige Monate nach dem Release von Bayonetta 3 ebenfalls für die Nintendo Switch. Die Frage nach dem Warum ist also entsprechend groß. Im nachfolgenden Artikel haben wir das Ganze für dich zusammen gefasst.

Die "Origins" von Bayonetta Origins

Noch lange bevor Bayonetta 3 angekündigt wurde, sprachen Serienschöpfer Hideki Kamiya und Präsident von PlatinumGames Atsushi Inaba über die Idee eine Geschichte von Bayonettas Vergangenheit zu verfassen: "Alles begann, als wir mit Nintendo über "Bayonetta 3" sprachen. Wir diskutierten über die Veröffentlichung des Spiels und wollten eine Art Bonus hinzufügen. Als wir verschiedene Ideen hatten, schlug Nintendo vor, dass wir ein Prequel zu Bayonetta in Form eines Minispiels veröffentlichen könnten", sagt Kamiya.



Dabei sollte es allerdings nicht bleiben. Angetan von Nintendos Idee bat Inaba den Mario-Konzern darum, das Konzept von Bayonetta Origins zu einem vollwertigen Projekt umsetzen zu dürfen. Unter dem Bestreben und dem Vorwand, ein anderes Spielerlebnis zu schaffen, das neue Spieler zur Bayonetta-Serie führen soll, willigte Nintendo schließlich ein: "Ich wollte, dass Leute, welche die Serie nicht kennen oder die das erste "Bayonetta" gespielt haben, aber von der Serie abgekommen sind, einen weiteren Blick auf diese werfen. Mit diesen Gefühlen im Hinterkopf haben wir beschlossen, das Spiel zu produzieren", sagt Makoto Okazaki, Producer bei Nintendo.



Diese Abmachung wurde beschlossen, noch bevor Bayonetta 3 erstmals im Dezember 2017 angekündigt wurde. Fünf Jahre blieb die Entwicklung von Bayonetta Origins unter Verschluss. Für viele der beteiligten Entwickler bei PlatinumGames war dies laut Kamiya ein frustrierendes Erlebnis: "Wie bei jedem Titel, wenn ein Projekt angekündigt wird, äußern die Fans ihre Erwartungen. Diese Stimme führt oft zu Motivation für die Entwicklung. Aber diese Arbeit wurde stillschweigend hinter den Kulissen gemacht, also hatten die Entwicklungsmitarbeiter eine harte Zeit", sagt Kamiya.

Tatsächlich wussten Kamiya und sein Team bis zur Hälfte der Entwicklung von Bayonetta Origins nicht einmal, welches Spiel zuerst veröffentlicht werden soll. Nintendo fällte schließlich die Entscheidung Bayonetta 3 zuerst zu veröffentlichen, da der Titel schon bekannt war und die Fans bereits darauf hingefiebert haben. Darüber hinaus wird in dem Interview mit Famitsu deutlich, dass es zwei separate Teams während der Entwicklung gab, die getrennt voneinander arbeiteten, aber jederzeit im gegenseitigen Austausch waren.



Auf diese Weise war es PlatinumGames möglich, beide Titel eng miteinander zu verbinden, was zum wohl überraschendsten Extra in Bayonetta 3 führte: Eine Demo von Bayonetta Origins, noch lange bevor die Existenz des Spin-Offs bekannt war. Als Bayonetta Origins: Cereza And The Lost Demon auf den Game Awards 2022 schließlich offiziell angekündigt wurde, konnten die Fans von Bayonetta schließlich die Fäden der Verwirrung entwirren.