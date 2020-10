Apple AirPods Studio: Berichten zufolge hat die Produktion bereits begonnen

Wir haben viele Gerüchte über die AirPods Studio Over-Ear Kopfhörer gehört, aber wann wirst du sie tatsächlich in den Händen halten? Wahrscheinlich eher früher als später, denn die Produktion soll bereits im Gange sein.

Diese Behauptung stammt aus einem umfassenderen Artikel von DigiTimes, ein taiwanesisches Unternehmen, das in der Vergangenheit recht genaue Informationen über seine Lieferkette geliefert hat. Der Bericht stellt auch fest, dass die Nachfrage nach den AirPods (2019) in letzter Zeit zurückgegangen ist.

Wenn die neuen Kopfhörer bereits ihren Weg in die Fabriken gefunden haben, werden sie wahrscheinlich in wenigen Wochen versandfertig sein, und eine Ankündigung könnte unmittelbar bevorstehen. Der DigiTimes-Artikel nennt jedoch kein genaues Einführungsdatum.

Der Juni wurde bereits früher als der Monat erwähnt, in dem die AirPods-Studio die Tarnung aufgeben könnten, und das passt zu dem, was wir jetzt von DigiTimes hören - also könnten diese Kopfhörer für den Soundtrack deines Sommer sorgen.

Es liegt etwas in der Luft

Wir haben auch gehört, dass die neuen Over-Ear AirPods mit vielen intelligenten Funktionen ausgestattet sein werden: zum Beispiel mit der Fähigkeit zu erkennen, welches Ohr welches ist, während du sie trägst, und mit einer Auto-Pause-Funktion, wenn du die Kopfhörer abnimmst.

Man möge dir verzeihen, wenn du ein wenig verwirrt wirst durch all die AirPod-Gerüchte, die im Moment im Umlauf sind, denn es ist auch von einer sportlichen Version der AirPods die Rede, die vielleicht AirPods X* genannt wird.

All dies kommt zu der Entwicklung der Standard-AirPods und der AirPods Pro hinzu. Das neueste Gerücht im Apple-Universum ist, dass aktualisierte Versionen der normalen AirPods erst irgendwann im nächsten Jahr* auf den Markt kommen werden.

Was die AirPods Studio betrifft, so werden wir möglicherweise auf der WWDC 2020 von Apple, die am 22. Juni beginnt und dieses Jahr nur online verfügbar ist, eine Ankündigung darüber hören. Die WWDC richtet sich an Entwickler und ist allerdings sehr softwareorientiert, daher ist es ebenso denkbar, dass die neuen AirPods separat auf den Markt kommen.

Via MacRumors

* Link englischsprachig