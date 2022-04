Among Us VR lässt dich diesen November in die Ego-Perspektive

Die VR-Portierung des Multiplayer-Social-Deduction-Hits Among Us wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen.

Das geht aus einem Eintrag auf SteamDB hervor, einer Drittanbieter-Datenbank, die Daten aus dem offiziellen Steam-Client sammelt. Wie Wccftech herausgefunden hat, wird Among Us VR auf der Website mit dem 10. November als Veröffentlichungsdatum angegeben - der erste Hinweis darauf, wann die Portierung erscheinen wird.

SteamDB ist in der Regel eine verlässliche Quelle für Informationen über den Online-Store von Valve und wird oft genutzt, um die Anzahl der Spieler zu ermitteln.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Veröffentlichungsdatum versehentlich über die Website enthüllt wurde. Anfang des Jahres wurden in der Steam-API eine Reihe anstehender Veröffentlichungen entdeckt und auf SteamDB hochgeladen, darunter die von Uncharted: Legacy of Thieves, Kerbal Space Program 2, Dune: Spice Wars, Frostpunk 2 und mehr.

Zumindest eines dieser spekulativen Veröffentlichungsdaten wurde bereits bestätigt: Dune: Spice Wars wird am 26. April in den Early Access gehen, genau wie auf SteamDB angegeben.

Das verleiht dem hier gezeigten VR-Veröffentlichungsdatum für Among Us mehr Glaubwürdigkeit, macht den 10. November aber nicht zu einer Gewissheit. Während die Entwicklung des Spiels voranschreitet, kann Innersloth das Veröffentlichungsdatum angesichts unerwarteter Entwicklungshürden nach hinten verschieben.

Among Us VR wurde erstmals bei den The Game Awards 2021 in einem kurzen Gameplay-Teaser angekündigt. Dieser Teaser zeigt, wie ein Spieler in einem Raumschiff herumstöbert und ein paar Knöpfe auf einer Tastatur drückt, bevor sich ein rotes Crewmitglied von hinten anschleicht.

Es wird das gleiche Mantel-und-Degen-Gameplay wie das Original bieten, aber du kannst deine Freunde verraten und Eindringlinge aus der Ego-Perspektive statt aus der Draufsicht ausschalten. Es wird auf Steam, PlayStation VR und Meta Quest 2 erscheinen.

Das ursprüngliche Among Us kam 2018 für PC, Android und iOS auf den Markt, wurde aber inzwischen auf PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 und Xbox One portiert.