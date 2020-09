AMD Big Navi steigt am 28. Oktober gegen Nvidia RTX 3080 in den Ring

Mit der Erscheinung der Zen 3*-Prozessoren und RDNA 2*-Grafikkarten erreicht AMD bald den Höhepunkt seines Jahres und ein konkretes Datum ist jetzt auch bekannt.

AMD hat einen Teaser für den bevorstehenden Release seiner neuen Grafikkarten und Prozessoren getwittert. So erscheinen die neuen RDNA 2-GPUs am 28. Oktober, während die Zen 3-CPUs bereits am 8. Oktober kommen sollen – weniger Wochen vor dem Erscheinungsdatum der Xbox Series X, die auch AMD-Technik verwendet.

A new era of leadership performance across computing and graphics is coming. The journey begins on October 8. pic.twitter.com/58I288iN30September 9, 2020

AMD CEO Lisa Su hat auf Twitter ein Video geteilt, das definitiv einen Prozessor zeigt (wie unschwer an den Pins zu erkennen ist). Über die Spezifikationen der neuen Prozessoren ist noch nichts bekannt, aber da es die ersten Desktop-Prozessoren mit AMDs Zen 3-Architektur sein werden, gehen wir von ein paar ordentlichen Verbesserungen aus.

It’s going to be an exciting fall for gamers... time to start a new journey with @AMDRyzen Zen3 and @Radeon RDNA2 pic.twitter.com/O9SXvLo4y0September 9, 2020

Wir haben auch einen kurzen Teaser für die Radeon RDNA 2-GPUs bekommen, obwohl die Grafikkarte selbst überhaupt nicht auftaucht. Jedenfalls gehen wir davon aus, dass sich der Tweet von Chief Architect of Gaming Solutions von AMD, Frank Azor, darauf bezogen hat. Hauptsache, wir wissen, dass AMD sowohl neue Grafikkarten als auch neue Prozessoren auf den Markt bringt.

AMD #RDNA2 architecture and Radeon RX 6000 Series graphics cards will bring the best of Radeon to gamers worldwide. Learn more October 28. pic.twitter.com/CZJRxTBe6mSeptember 9, 2020

Nach Nvidias Präsentation der GeForce 3000-Reihe, die einen unglaublichen Performance-Sprung gegenüber der 2000er Reihe darstellt, sind wir besonders gespannt auf AMDs RDNA 2-Grafikkarten und können es kaum erwarten, die beiden zu vergleichen und zu sehen, welches der beiden Unternehmen in ein paar Monaten die beste Grafikkarte stellen wird.