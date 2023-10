Verrückt oder genial? Plant Apple das iPad mini insgeheim als HomePod-Display ein?

Es scheint, als ob Apple mit der Idee eines Smart Displays, basierend auf dem HomePod-Lautsprecher, spielt, und dabei könnte es durchaus sein, dass das iPad mini eine elementare Rolle entlang des Gedankengangs einnimmt.

Das Team von 9to5Mac hat in den Tiefen des Codes der tvOS 17.2 Beta etwas Aufschlussreiches entdeckt: Die Software wurde aktualisiert, um das iPad mini 6 zu unterstützen, das Apple im Jahr 2021 auf den Markt gebracht hat.

Wenn man bedenkt, dass der HomePod und der HomePod mini auf einer modifizierten Version von tvOS laufen, könnte dies schlussendlich darauf hinweisen, dass Apple die Möglichkeit eines HomePod Smart Displays mit einem größeren Bildschirm in Betracht zieht – ganz ähnlich also zum noch recht jungen Konzept, was bei Amazon-Echo-Geräten wie auch Googles Pixel Tablet Einsatz findet.

Umso glaubwürdiger erscheint das Gerücht in Anbetracht der Tatsache, dass Spekulationen zu einer Paarung zwischen HomePod und iPad bereits seit geraumer Zeit im Umlauf sind ... und inzwischen auch schon von der ein oder anderen vertrauenswürdigen Quelle der Apple-Gerüchtewelt aufgeschnappt worden ...

Der passende Formfaktor

Aber auch wenn es Anzeichen dafür gibt, dass Apple das iPad mini als HomePod-Aufsatz testet, ist das noch längst keine Garantie dafür, dass am Ende tatsächlich ein Produkt in dieser Form auf den Markt kommen wird. Die Pläne und die Produktentwicklung bei Apple sind – wie wir nur allzu gut wissen – eher flexibel und können sich in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren auch einmal rasch ändern ... genauso wie die Bedürfnisse der entsprechenden Klientel.

In den letzten Tagen gab es obendrein auch noch andere Gerüchte zum HomePod-Prototyp, der selbst gleich einem integrierten Mini-Display auf der Oberseite beherbergt. Das wäre eine Alternative zum oberhalb vorgestellten Konzept und ebenfalls mehr als denkbar. Kurzum lässt sich darauf schließen, dass Apple derzeit noch mit mehreren Möglichkeiten herumexperimentiert ... was es am Ende wird, wissen aber womöglich nicht einmal die Köpfe in Cupertino selbst!

Zweifelsohne wäre es aber sinnvoll, tvOS als Softwareplattform für dieses Smart Display zu verwenden, da es bereits auf dem HomePod im Einsatz ist. Wenn man den Gerüchten vom Anfang des Jahres Glauben schenkt, dürften Smart-Home-Funktion auch eines der neuen großen Steckenpferde von Apple werden. Und demnach ist der schon zuvor erwähnte Einsatz im Sinne eines Google Pixel Tablet womöglich gar nicht allzu weit hergeholt.

Alternativ könnte Apple aber natürlich auch den Ansatz des Amazon Echo Show 10 mit einem drehbaren Display in Erwägung ziehen. Wie genau sich die Entwicklung gestalten wird, wird aber wohl nur die Zeit zeigen können. In jedem Fall scheint der HomePod jüngst wieder in den Fokus von Apple zu rücken ... und das ist doch auch schon einmal etwas wert!