Dank des jüngsten Updates ist Matter jetzt auf über 100 Millionen Echo-Geräten verfügbar

Amazon bringt ein umfangreiches Matter-Update auf den Markt, das die Unterstützung für mehr Hardware erweitert und die Kompatibilität zwischen dem Smart Home-Standard und Alexa verbessert.

Ein großer Teil des Gesamtpakets sind die Änderungen an der Echo-Reihe des Unternehmens. Ab heute werden die "Echo, Echo Plus und Echo Dot"-Lautsprecher der zweiten Generation zu richtigen Matter-Controllern für dein Heimnetzwerk aufgerüstet. Der Echo (4. Generation) (Öffnet sich in einem neuen Tab) unterstützt jetzt das Thread-Protokoll und damit eine weitere Kategorie von Geräten, die zusätzlich zu denen mit Wi-Fi, Zigbee und Bluetooth Low Energy Mesh gesteuert werden können.

Zusammengenommen gibt es jetzt "über 100 Millionen Echo-Geräte in 20 Modellen", die den Smart-Home-Standard unterstützen, heißt es in einem Beitrag auf dem Amazon Developer Blog (Öffnet sich in einem neuen Tab). Und um allen neu gewonnenen Kunden zu helfen, wird das Update auch die Möglichkeit bieten, "ihre Matter-Geräte mit iOS einzurichten". Die andere Hälfte des Updates betrifft die Smart Home-Marke Eve Systems, die ihre eigenen Produkte in Amazons Plattform integriert.

Eve Systems führt den Matter-Standard ein

Erstens werden die Geräte von Eve Systems jetzt den Matter-Standard und das Thread-Protokoll unterstützen, im Gegensatz zu den früheren Entscheidungen der Marke, nur mit "bestimmten Smart Home-Systemen" zusammenzuarbeiten. Außerdem werden Eve-Produkte, die auf Amazon verkauft werden, mit einem Works with Alexa (WWA)-Zeichen (Öffnet sich in einem neuen Tab) versehen. Gadgets mit der WWA-Zertifizierung funktionieren mit Alexa und versprechen ein "großartiges Erlebnis" mit der digitalen Assistentin.

Mit dem letzten Update hat Eve System das Frustration Free Setup (FFS) (Öffnet sich in einem neuen Tab) in sein Matter-Sortiment aufgenommen. FFS ist Amazons Versuch, das "Einrichtungserlebnis" zu vereinfachen. Kunden können den Tech-Giganten zum Beispiel bitten, an der Kasse die Wi-Fi-Anmeldedaten für einen Fire TV einzugeben. Wenn das Fire TV-Gerät dann bei dir zu Hause ankommt, ist es bereits eingerichtet und du musst es nur noch einstecken. Die erste Gruppe von Eve Systems, die diese Funktion erhält, besteht aus dem Eve Energy Smart Plug, Eve Motion (Öffnet sich in einem neuen Tab) und dem Eve Door & Windows (Öffnet sich in einem neuen Tab) Smart Contact Sensor. Das FFS-Upgrade wird später in diesem Monat veröffentlicht und läuft dem Rest des Updates zuwider. Dann werden diese Produkte sofort nach dem Einschalten funktionieren.

Amazon gibt an, dass Eve Systems Pläne hat, "FFS auf alle Matter-fähigen Geräte auszuweiten", was auf eine weitere Runde hindeutet, aber keine weiteren Details nennt. Wir haben Amazon um weitere Informationen über die zukünftige Veröffentlichung gebeten und werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir eine Antwort von dem Unternehmen erhalten. In der Zwischenzeit kannst du ein wenig auf Amazon herumstöbern, um das perfekte Echo-Angebot (Öffnet sich in einem neuen Tab) für dich zu sichern. Wenn Amazon-Echo nicht so ein Ding ist, kannst du dir auch das Sonos Upgrade Program ansehen, denn da kannst du ordentlich sparen.