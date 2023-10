Apple präsentiert uns im Oktober das "Scary Fast"-Event – inklusive M3-Debüt?

Apple hat in einer überraschenden Geste eine Einladung zu einer bevorstehenden Veranstaltung verschickt, die offenbar einen Live-Stream zur Einführung neuer Produkte ankündigt. Bisher sind nur wenige Details verfügbar, außer den mysteriösen Worten "Scary Fast".

Die Einladung, die am Dienstag verschickt wurde, verspricht eine Online-Veranstaltung in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober (1 Uhr MEZ). Noch sind allerdings kaum weitere Infos bekannt, wobei man wohl guten Gewissens davon ausgehen kann, dass es sich auch bei diesem Event um eine Liveübertragung aus dem Hauptsitz in Kalifornien handeln wird. Spannend ist jenseits hiervon eigentlich nur, dass die Veranstaltung zufälligerweise direkt in ersten Stunden von Halloween stattfinden wird.

Auf der Einladung selbst ist das ikonische Apple-Logo zu sehen, das nicht nur schwarz ist, sondern auch beleuchtet und an die Anfänge von Apple erinnert, insbesondere an den ersten Mac. Die Worte "Scary Fast" passen natürlich ebenfalls grandios gut zu dieser Assoziation. Beachtenswert ist auch, dass nach "Scary Fast" ein Punkt steht, was den Eindruck erweckt, dass dies in Bezug auf Geschwindigkeit das letzte Wort ist, zumindest aus Apples Sicht ... aber das ist nur Spekulation.

Stichwort Spekulation: Schon seit einigen Wochen kursieren Gerüchte über die mögliche Einführung des lang erwarteten M3-Chips. Man erhofft sich diesbezüglich, dass der neue Apple-Silizium möglicherweise in einem überarbeiteten 24-Zoll iMac, neuen Mac Minis oder gar einem MacBook Air Verwendung finden könnte.

Die MacBook Pros könnten hingegen weiterhin mit M2 Pro Chips ausgestattet werden, bis möglicherweise auf der WWDC 2024 ein M3 Pro vorgestellt wird. Interessanterweise hat der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo kürzlich jedoch Prognosen abgegeben, die darauf schließen lassen, dass wir womöglich gar noch früher mit einem MacBook Pro-Update rechnen können – aber auch das sind schlussendlich nur Ideen und Hoffnungen ...

Immerhin gibt es jedoch eindeutige Hinweise von Apple, dass sich diese Veranstaltung auf die Mac-Systeme konzentrieren wird. Mark Gurman von Bloomberg hat festgestellt, dass das Einladungslogo auf Apples Event-Seite in das Finder-Symbol von macOS umgewandelt wurde – Zufall? Wohl kaum.

Obwohl Apple noch keine Details zum M3-Chip preisgegeben hat, deuten die meisten Gerüchte und Beobachter der Branche darauf hin, dass dieser Chip einen signifikanten Leistungsschub im Vergleich zum M2 bieten wird. Der M3-Chip wird voraussichtlich im 3-Nanometer-Verfahren hergestellt und verspricht eine erheblich verbesserte Effizienz bei gleichzeitig führender Leistungsfähigkeit. Ein großes Upgrade, was ein Event in solchem Ausmaß zweifelsohne verdient hätte ...

Nicht erschrecken, wenn es weitere Überraschungen gibt

Ganz plötzlich steht also eine weitere spannende Online-Produkt- und Innovationsvorstellung bevor, bei der Apple sehr wahrscheinlich sogar sein neuestes Apple Silicon vorstellen wird, begleitet von bis zu drei Hardwareserien, die eben jenes beherbergen werden – genial!

Unwahrscheinlich ist hingegen, dass Apple während des Oktober-Events noch weitere Produkte oder Updates enthüllt. Die wenigsten erwarten Aktualisierungen im Bereich der Apple TV Plus-Inhalte oder gar in Richtung neuer Streaming-Hardware.

Einzig das Gerücht rund um neue iPad-Modelle (eher subtile Aktualisierungen) ist noch nicht gänzlich vom Tisch. Und als kleines Schmankerl wäre ein solches Update zumindest für all diejenigen interessant, die in naher Zukunft nicht auf das nächste PC-Modell von Apple upgraden wollen ...

Aber ganz egal, was Apple am 30. Oktober präsentieren wird, TechRadar wird in jedem Fall zeitnah darüber berichten. Freue dich also schon einmal auf die Enthüllungen, schau dir den ganzen Spaß live auf Apple TV oder YouTube an ... oder schau regelmäßig bei uns vorbei, um die wichtigsten Ankündigungen zum Jahresendspurt auf keinen Fall zu verpassen!