Nach über 20 Jahren wird Xbox Live Gold durch einen neueren und glänzenderen Xbox Game Pass Core ersetzt. Der neueste Abonnementdienst bietet Zugang zu einer ausgewählten Sammlung von über 25 Titeln, die du auf der Xbox Series X|S und Xbox One spielen kannst. Für 9,99 € pro Monat oder 59,99 € pro Jahr bekommst du Zugang zu Titeln wie Hellblade: Senua's Sacrifice, Grounded und Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Danach werden zwei- bis dreimal im Jahr neue Spiele in den Abo-Service aufgenommen.

Bevor Game Pass Core am 14. September 2023 an den Start geht, wird Games with Gold am 1. September enden und die bestehenden Konten automatisch auf den neuen Dienst übertragen. Du wirst jedoch weiterhin auf alle Xbox One Spiele zugreifen können, die zuvor über Games with Gold eingelöst wurden. Ebenso bleiben alle Xbox 360 Titel, die über den alten Dienst eingelöst wurden, unabhängig vom Abonnementstatus in deiner Bibliothek erhalten.

Das Ziel von Game Pass Core ist nicht nur, Games with Gold auf den neuesten Stand zu bringen, sondern auch "den Spielern mehr Auswahl und Mehrwert zu bieten", heißt es in einer Pressemitteilung.

Xbox Live Gold ist tot, lang lebe Game Pass Core (Image credit: Microsoft)

Dieses Update folgt auf die Nachricht, dass der Friends and Family Plan von Xbox am 15. August eingestellt wird. Microsoft begann vor fast einem Jahr mit öffentlichen Tests für den neuen Xbox Game Pass, bevor eine Vorschau für ausgewählte Regionen veröffentlicht wurde.

Die Nachricht stammt aus einem Twitter-Post von Spitfire_Spud, der darüber informiert wurde, dass sein Abonnement ausläuft. In der Benachrichtigung heißt es, dass Xbox "die Vorschau beendet, um die Erfahrungen der letzten Monate zu nutzen und ein Angebot zu entwickeln, das in Zukunft weltweit angeboten werden kann".

In der Welt von Xbox scheint es derzeit viele Veränderungen zu geben. Um dir dabei zu helfen, dich in den unruhigen Gewässern zurechtzufinden, haben wir die besten Xbox Series X Spiele und die besten Game Pass Spiele für dich zusammengestellt.