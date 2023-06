Microsoft bestätigt Preiserhöhung für Xbox Series X und den Game Pass!

Microsoft hat bestätigt, dass die Preise für die Flaggschiff-Konsole, die Xbox Series X, sowie den äußerst beliebten Xbox Game Pass ab dem kommenden Monat angezogen werden.

Entsprechend kostet dich das reguläre Xbox Game Pass Abo (Konsole) anstelle von 9,99 Euro nun 10,99 Euro. Der Xbox Game Pass Ultimate wird hingegen sogar 2 Euro teurer und so steigen die monatlichen Kosten von 12,99 Euro auf 14,99 Euro. Kleiner Trost: Eine entsprechende Anpassung des PC Game Pass ist nicht geplant, weswegen dieser vorerst die kostengünstigste Nutzungsoption für die Microsoft-Spielebibliothek bleibt.

Glück haben vorerst auch Nutzer aus Norwegen, Chile, Dänemark, der Schweiz sowie Saudi-Arabien. Eben diese Länder werden nämlich fürs Erste von einer Preisanpassung verschont.

Du hast gedacht, das war es schon? Dann muss ich dich leider enttäuschen! Und so wird auch die Xbox Series X in ausgewählten Regionen eine Preisanpassung erfahren und alsbald 50 Euro mehr kosten. Immerhin bleibt die weniger potente Alternative, die All-Digital-Konsole Xbox Series S, aber mit ihren knapp 300 Euro (UVP) noch immer erschwinglich. Und auch die neu angekündigte Series S-Variante mit 1 TB SSD Speicherkapazität dürfte so wieder an Attraktivität gewinnen ...

Im Gespräch mit VGC erklärt Kari Perez, Leiterin der Gaming-Kommunikations-Abteilung bei Microsoft die Anpassung wie folgt: "Wir haben unsere Preise für Konsolen über viele Jahre hinweg beibehalten und die Preise an die Wettbewerbsbedingungen in den einzelnen Märkten angepasst".

Unterm Strich orientiert sich Microsoft nun also doch noch an den vergangenen Anpassungen, die auch Sonys Flaggschiff, die PS5, durchlaufen musste. Das bedeutet aber auch, dass fortan beide Konsolen in puncto Preisgestaltung wieder näher aneinander rücken, was die PlayStation in den Augen vieler Unentschlossenen aufgrund attraktiverer Titelauswahl begehrter machen könnte.

Ob das ein smarter Marketing-Move von Microsoft war? Ich glaube kaum.

Du bist schon längst Besitzer einer Current-Gen-Konsole oder schlägst jetzt noch schnell bei der Series X zu? Dann könnten unsere Empfehlungen für die besten Gaming-Monitore oder Xbox-Controller den Setup gelungen abrunden!