Es steht fest: Die Sims 5 wird tatsächlich "frei zugänglich" sein!

Lyndsay Pearson, Vice President of Franchise Creative für Die Sims bei den Maxis Studios, bestätigte erst am Dienstag, dass Die Sims 5 (aka Project Rene) zur Veröffentlichung auf allen Plattformen tatsächlich komplett kostenfrei heruntergeladen werden kann.

Diese Info folgt auf eine öffentliche Stellenausschreibung aus dem Juli, die bereits darauf spekulieren ließ, dass der Titel wohl kostenlos sein könnte. Weil eben diese Anzeige inzwischen aber wieder entfernt wurde, herrschten zwischenzeitlich Zweifel an der Plausibilität dieses nicht unerheblichen Schrittes für das Franchise.

In einem Behind The Sims-Video erklärte Pearson nun aber offiziell: "Wir haben vor, Project Rene kostenlos zum Download bereitzustellen, und das bedeutet, dass du, wenn es fertig ist und unseren Spielern zur Verfügung steht, Project Rene ohne Abonnement, ohne Kauf des Kernspiels und ohne Energiemechanik spielen und frei erkunden kannst." Das vollständige Video hierzu habe ich dir unterhalb einmal eingebettet:

Du kannst Die Sims 5 also – ähnlich wie den Vorgänger, Die Sims 4, inzwischen auch – kostenlos herunterladen und spielen, auch wenn natürlich nach Veröffentlichung noch weitere Erweiterungen und Inhalte folgen, die wohl mitunter auch zur Kasse bitten dürften. Pearson führt das entlang eines Statements im Video weiter aus: "Neben regelmäßigen Updates für das Basisspiel werden wir auch Inhalte und Packs verkaufen, aber wir wollen diese Mischung ein wenig verändern."

Pearson gesteht auch, dass Project Rene wohl kaum so umfangreich sein wird wie zuletzt Die Sims 4, das Team jedoch zeitgleich den Anspruch habe, ganz neue Inhalte und Pakete anzubieten, die es so in Die Sims 4 noch nicht zu sehen gab oder gar geben wird. Welche Packs konkret erscheinen, ist zum aktuellen Zeitpunkt aber natürlich noch nicht bekannt. Ich gehe aber fest davon aus, dass wir mehr Informationen hierzu erhalten werden, sobald auch mehr von Project Rene offiziell bekannt gegeben wird.

Nur ein Releasetermin wäre natürlich schön, den bleiben uns Pearson wie auch Maxis Studios allerdings weiterhin schuldig. In jedem Fall war die neueste Ausgabe von Behind The Sims aber eine dankbare Möglichkeit, um endlich mal wieder neue Einblicke in das kommende Spiel zu erhalten und die Vorfreude hierfür simultan anzufachen.

Es gilt sicher noch diverse Informationen zu Die Sims 5 in Erfahrung, aber allein die Tatsache, dass es wohl auf allen Plattformen komplett kostenfrei zum Download bereitsteht, ist es wert, sich schon einmal auf die umfangreiche Lebenssimulation zu freuen.

