Gelöschte Stellenausschreibung verriet: Die Sims 5 wird (teilweise) Free-to-Play sein!

Das Beste mal direkt vorab: Die Sims 5 wird aller Voraussicht nach kostenlos spielbar sein!

Zumindest geht diese Neuigkeit aus einer (inzwischen gelöschten) Stellenanzeige hervor, die kurzzeitig auf der Karriere-Website des Publishers Electronic Arts auftauchte. Allerdings verschwand die Anzeige ebenso schnell, wie sie zuvor auftauchte. Glücklicherweise vergisst das Internet aber nicht so schnell und so konnten wir mithilfe der Web-Archivseite Wayback Machine noch einmal auf die entsprechende Anzeige zugreifen.

Inhalt des Stellengesuchs war eine Ausschreibung für eine Head of Monetization and Marketplace Position. Konkret wurde von der jeweiligen Person gefordert "die Umsatzprognose voranzutreiben" sowie "eine Roadmap zu erstellen, die alle wichtigen Monetarisierungshebel enthält", um ein Spiel mit einem "Free-to-Entry"-Modell zu finalisieren.

Gerade der letzte Punkt sorgte bei Fans natürlich für reichlich Euphorie, deutet er doch darauf, dass der fünfte Teil der erfolgreichen Spielereihe tatsächlich ein kostenfreies Vergnügen werden könnte – zumindest zu gewissen Teilen.

Neben grafischer Aufhübschung dürfen wir sicher auch bei Sims 5 wieder mit zahlreichen Möglichkeiten, Erweiterungen und thematischen Paketen rechnen. (Image credit: EA)

Was weiterhin ausbleibt, sind hingegen Informationen zu einem konkreten Veröffentlichungsdatum, oder zumindest einem entsprechenden -fenster. Liegt vermutlich aber auch einfach an der Tatsache, dass der Titel erst kürzlich angekündigt wurde und sich aktuell noch immer in einer Prototyping-Phase befindet.

Meinetwegen darf sich EA aber gern reichlich Zeit für Die Sims 5 lassen, wo der Titel doch die undankbare Aufgabe hat, in recht große Fußstapfen zu treten. Und während sich die Reihe bereits seit dem ersten Teil einer großen Beliebtheit erfreute, bleiben vielen doch vor allem die schier unendlichen Möglichkeiten zum Austoben entlang von Die Sims 3 sowie Die Sims 4 im Gedächtnis.

Immerhin soll aber auch der 5. Haupteintrag seinen Vorgängern diesbezüglich in nichts nachstehen – Im Gegenteil! Mit umfangreicheren Anpassungsoptionen und Multiplayer-Features soll der Titel mehr Freiheiten denn je bieten. Was das konkret bedeutet, können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings allenfalls erahnen.

Immerhin hat aber schon das Stream-Event aus dem Oktober des Vorjahres versprochen, dass wir auch weiterhin mit regelmäßigen Updates zu Project Rene (Die Sims 5) rechnen dürfen. Und spätestens wenn die erste Early-Access-Variante bereitgestellt wird, sehen wir dann auch im Hands-On, ob sich die lange Wartezeit auf den neuen Eintrag lohnt.

Während die einen ihr nächstes Projekt ankündigen, machen die nächsten die Schotten offiziell dicht! So entschließt sich Daedalic künftig den Fokus einzig auf Publishing, nicht länger aber auf Spielentwicklung zu setzen. Wie diese Entscheidung begründet wurde und es um die Zukunft von Gollum und Co. steht, erfährst du im Artikel von Kollegen Chris.