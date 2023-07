Star Wars Outlaws ist laut Entwicklern "sehr fokussiert" und nicht "zu groß"

In einem kürzlich geführten Interview umrissen die Entwickler von Massive den Umfang von Star Wars Outlaws und erklärten, dass der Titel "kein 200- oder 300-stündiges, episches, unvollendbares RPG" ist. Diese Details über das erwartete Action-RPG Star Wars Outlaws wurden in einem Interview mit IGN bekannt. Der Director des Spiels, Julian Gerighty, gab einen Einblick in das, was wir von dem Titel erwarten können und erklärte, dass er nicht wollte, dass das Spiel "zu groß" ist.

"Zu groß ist ein Spiel, das die Leute nicht spielen, genießen und beenden können. Unser Ziel ist es, den Leuten ein sehr dichtes, reichhaltiges Open-World-Abenteuer zu bieten, das sie nach ihrem eigenen Rhythmus gestalten können."

Für diejenigen, die von den langen Spielzeiten anderer Ubisoft-Titel wie Assassin's Creed Odyssey und -Valhalla abgeschreckt wurden, wird das wahrscheinlich eine Erleichterung sein.

"Dies ist ein sehr fokussiertes Action-Adventure, das die Leute auf eine Reise mitnimmt und sehr überschaubar ist."

In dem Interview ging es auch um die neuen Planeten und Orte des Spiels. Gerighty und seine Kollegen wollen etwas "Vertrautes, aber Frisches" schaffen, indem sie die "80/20-Regel von Lucasfilm anwenden, bei der [die Planeten] zu 80 % vertraut [und] zu 20 % fremd sind", um "das geerdete Star Wars-Gefühl" zu vermitteln.

Auch wenn das Spiel sehr fokussiert sein soll, betont das Team die Bedeutung der offenen Welt. Narrative Director Navid Khavari sprach von den Bemühungen des Teams, "eine offene Welt von Grund auf zu bauen, aber von einem Ort mit Charakter".

"Ich glaube, ein wichtiges Ziel für uns ist, dass wir bei unseren offenen Welten bei Ubisoft wirklich alle Ebenen berücksichtigen, die diese Welt ausmachen, also die Demografie, die Politik und die Charaktere, denen du begegnen wirst."

Vor diesem Hintergrund sieht es so aus, als würde Star Wars Outlaws versuchen, auch anspruchsvollere, erkundbare Schauplätze zu bieten, die durch eine engere, fokussierte Haupthandlung verbunden sind. Das ist zwar ein schwieriger Spagat, aber die Möglichkeit, eine Open-World-Erfahrung in einem vernünftigen Umfang zu genießen, macht Outlaws zu einem frischen Wind für das Genre.

Star Wars Outlaws könnte genau das Spiel werden, das sich Fans des Universums immer erträumt haben und sich damit vielleicht einen Platz auf unserer Liste der besten RPGs der letzten Jahre verdienen.