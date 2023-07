Star Wars Outlaws orientiert sich bewusst an der Original-Trilogie

Gute Nachrichten für alle Fans der ersten Star-Wars-Stunde: Entwickler Massive Entertainment versichert, dass das kommende Abenteuer rund um den Krieg der Sterne, Star Wars Outlaws, mit viel Liebe zum Detail bearbeitet wird und sich bewusst an einigen Highlights orientiert, die Star Wars in seiner Ursprungsform zu bieten hatte.

Im Interview mit Edge Magazin gesteht Creative Director Julian Gerighty folglich, dass man sich bewusst an der Filmerfahrung der 70er entlang hangelt, um ein frisches Abenteuer mit altbekannten Stärken der Original-Trilogie zu schaffen. Hierzu werden bestimmte Bearbeitungstechniken für Zwischensequenzen verwendet, aber auch vereinzelt Gegenstände aus den Klassikern mit Hingabe in die Geschichte von Protagonisten Kay Vess eingewoben.

Star Wars Outlaws wird selbst zwischen den turbulenten Ereignissen von Episode 5 (Das Imperium schlägt zurück) sowie 6 (Die Rückkehr der Jedi-Ritter) spielen und Massive Entertainment möchte "genau dieses Gefühl widerspiegeln". Konkret werden so auch Techniken verwendet, die die Linsen aus den 70ern nachahmen und alle deren Vor- wie auch Nachteile übernehmen.

Kurzum: Star Wars Outlaws soll das Spiel werden, was man sich womöglich schon seit der ersten Kinoveröffentlichung von Eine neue Hoffnung stets erträumt hat. Mit all den Details der damaligen Zeit, all den Möglichkeiten, all den Limitierungen ... ein Rendezvous mit der Vergangenheit gewissermaßen.

Ich bin in Anbetracht dieser Neuigkeiten und der mutigen Herausforderung, der sich Massive Entertainment hiermit stellt, voller Vorfreude auf das Ergebnis, was man uns hier in naher Zukunft auf die Heimbildschirme zaubert. Und ich bin gespannt darauf, ob tatsächlich ein Nostalgierausch Einzug hält oder aber es aber beim löblichen Versuch einer authentischen Nachbildung der einstigen Möglichkeiten bleibt.

Was sich aber zweifelsohne sagen lässt, ist, dass auch dieses Videospielprojekt nur so vor Fanliebe zum Franchise strotzt. Und hiermit gliedert es sich voraussichtlich ganz hervorragend in Titel wie Star Wars Battlefront (und seinem einmaligen Sounddesign) oder aber Star Wars Jedi: Survivor (mit seiner packenden Geschichte) ein.

Ubisoft glänzt in den letzten Tagen aber nicht nur mit freudigen Nachrichten wie dieser oder aktuellen Infos zum Fortschritt mit Assassin's Creed: Jade, sondern auch in Form von Negativschlagzeilen.

