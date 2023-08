In Cities Skylines 2 kannst du auf einem Gebiet bauen, das 5 Mal größer ist als zuvor

Cities Skylines 2 sprengt mit seiner riesigen Karte, die fünfmal so groß ist wie die des Vorgängers, alle Grenzen. Das Spiel erscheint am 24. Oktober 2023 für Xbox Series X|S, PS5 und PC und die Entwickler Colossal Order veröffentlichen stetig neue Teaser.

Heute haben wir einen großen Info-Dump zu den Karten und Themen in Cities Skylines 2 erhalten und das sieht alles sehr beeindruckend aus. "Wie sich die Welt anfühlt, wie sie aussieht und wie sie sich verändert, bestimmt unser Spielerlebnis", so Colossal Order in einem YouTube-Trailer. Die Karte ist jetzt fünfmal so groß wie das Original und misst 159 km², "was größer ist als manche Länder". Tatsächlich ist sie ungefähr so groß wie Liechtenstein.

"In Cities: Skylines besteht das spielbare Gebiet aus 5x5 Kacheln, von denen 9 gekauft werden können, sobald alles freigeschaltet ist", sagt Colossal Order. "Eine Kachel ist 1,92 x 1,92 km groß, so dass die gesamte spielbare Fläche 92,16 km² beträgt, mit einem Maximum von 33,18 km², auf dem eine Stadt gebaut werden kann.

Die umfangreiche Karte ermutigt zu noch mehr Kreativität, wenn du "über den Tellerrand hinausschaust". Die Spieler können jetzt "Verbindungen zu Städten jenseits des Randes deiner Karte herstellen, um Handelsrouten zu eröffnen, die das Wachstum deiner Stadt beschleunigen". Doch auch die Höhenbeschränkungen wurden aufgehoben, sodass du deiner Kreativität nun auf völlig neue Weise freien Lauf lassen kannst.

Das Gefühl und das Aussehen deiner Stadt lassen sich ebenfalls gestalten. Obwohl du dich für eine Region entscheidest, kannst du "europäische Gebäude in deine nordamerikanische Stadt pfeffern und umgekehrt". Das bedeutet hoffentlich, dass du jede Stadt einzigartig und ganz nach deinem Geschmack gestalten kannst.